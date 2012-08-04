آگاهی و بصیرت جامعه در دست خبرنگاران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه های جمعی شهرستان بیجار اظهار داشت: خبرنگاران نقش بسزایی در اطلاع رسانی مناسب رویدادها و وقایع شهری به عهده دارند.

وی افزود: رسانه ها مانند پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و باید اخبار مربوطه را به صورت دقیق، صریح و روشن و در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم برسانند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه کسب اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را تنها از طریق خبرنگارانی متعهد و وظیفه شناس امکان پذیر دانست و یادآور شد: نقش مهم خبرنگاران و رسانه ها به عنوان بازویی توانمند در اطلاع رسانی با داشتن نواندیشی، صداقت و دقت در خبررسانی ارتقای جایگاه رسانه ها را دو چندان می کند.

بیاتیان با اشاره به ویژگی و خصوصیات خبرنگاران ادامه داد: به روز و همراه بودن با مردم و شناخت کامل و اشرافیت بر جامعه، از مولفه های اصلی حرفه خبرنگاری است.

وی وجود انتقاد ارزنده را برای جامعه ضروری و مهم دانست و اظهار داشت: خبرنگاران در عین اینکه باید انصاف را رعایت کنند باید انتقاد سازنده ای را نسبت به عملکرد مسئولان داشته باشند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی ارتباط مستمر روابط عمومی ادارات و مدیران دستگاه ها با خبرنگاران را از دیگر عوامل انتقال دستاوردهای دولت به مردم عنوان کرد و گفت: سرعت، دقت و صداقت شاخصه خبرنگاران شهرستان بیجار است که همه تلاش خود را در انجام کامل رسالت اطلاع رسانی به کار گرفته اند.