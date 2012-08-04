کمبود گندم در کرمانشاه نداریم/ بسیاری از سیلو ها توجیه اقتصادی ندارند

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست دولت مبنی بر خصوصی سازی است که با توجه به این موضوع سیلوداران باید خود به فکر چگونگی تکمیل ظرفیت سیلو هایشان باشند.

وی افزود: سیلو هایی که در استان ساخته شده اند در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی نداشته و به همین دلیل اکنون دچار مشکل و خالی بودن ظرفیت هستند.

مدیر کل غله وبازرگانی استان کرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر درخواست 500 هزار تن گندم از کشور برای استان کرمانشاه گفت: بعید است که این موضوع محقق شود چون وضعیت استان ما از سایر استان ها بهتر است و چندان با کمبود گندم مواجه نیستیم.

گفتنی است در استان 25 سیلو در بخش خصوصی با ظرفیت 647 هزار تن موجود هست.

همچنین در سال جاری 129 هزار و 181 تن گندم از کشاورزان خریداری شده که کاهش 60 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.