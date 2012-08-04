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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

رحمت آبادی در گفتگو با مهر:

کمبود گندم در کرمانشاه نداریم/ بسیاری از سیلو ها توجیه اقتصادی ندارند

کمبود گندم در کرمانشاه نداریم/ بسیاری از سیلو ها توجیه اقتصادی ندارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل غله و بازرگانی استان کرمانشاه گفت: ساخت و ساز بسیاری از سیلو ها در استان کرمانشاه بدون توجیه اقتصادی بوده است.

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست دولت مبنی بر خصوصی سازی است که با توجه به این موضوع سیلوداران باید خود به فکر چگونگی تکمیل ظرفیت سیلو هایشان باشند.

وی افزود: سیلو هایی که در استان ساخته شده اند در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی نداشته و به همین دلیل اکنون دچار مشکل و خالی بودن ظرفیت هستند.

مدیر کل غله وبازرگانی استان کرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر درخواست 500 هزار تن گندم از کشور برای استان کرمانشاه گفت: بعید است که این موضوع محقق شود چون وضعیت استان ما از سایر استان ها بهتر است و چندان با کمبود گندم مواجه نیستیم.

گفتنی است در استان 25 سیلو در بخش خصوصی با ظرفیت 647 هزار تن موجود هست.

همچنین در سال جاری  129 هزار و 181 تن گندم از کشاورزان  خریداری شده که کاهش 60 درصدی نسبت به سال گذشته را  نشان می دهد.

کد مطلب 1665138

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