  1. هنر
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

تغییر مکان و زمان سمپوزیوم/

مجسمه‌سازان به زندان قصر می‌روند

مجسمه‌سازان به زندان قصر می‌روند

دبیر چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران از تغییر زمان و قطعی شدن محل برگزاری این رویداد خبر داد.

سید مجتبی موسوی؛ مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران و  دبیر چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران به خبرنگار مهر گفت: قرار بود که سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران ازبیستم شهریور ماه امسال برگزار شد ولی با توجه به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران در همین ایام و مسائل امنیتی و حفاظتی این اجلاس، زمان برگزاری و مراسم افتتاح این سمپوزیوم از 20 شهریور ماه به 27 شهریور ماه تغییر کرده است.

وی در مورد مکانی که قرار است این سمپوزیوم در آن برگزار شود،‌ بیان کرد: برای برگزار یاین برنامه باغ موزه زندان قصر را درنظر گرفته‌ایم که این مرکز به عنوان محیطی فرهنگی و گردشگری با جاذبه توریستی به عنوان محل قطعی برگزاری سمپوزیوم تعیین شده است.

سعید شهلاپور، ایرج محمدی، طاهر شیخ الحکمایی، سیمین اکرامی و سهند حسامیان از میان هنرمندان ثبت نام کرده آثار 12 نفر در بخش هنرمندان ایرانی، 10 نفر در بخش هنرمندان خارجی و 13 نفر در بخش دانشجویی را انتخاب کردند.

سه سمپوزیوم گذشته که از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شده با موادی چون آهن و سنگ بوده است و چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی نیز با سنگ مرمریت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1665147

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