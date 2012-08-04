دکتر محمدمهدی بهداروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محتوای کتاب «جنگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد» بر اساس مباحثات من و سردار شهید احمد سوداگر و با تکیه بر اسناد وزارت امور خارجه، مدارک مستند سازمان ملل، اسناد نظامی، تحقیقات میدانی و مصاحبه با فرماندهان سیاسی و نظامی ایران در زمان جنگ و بیانات امام خمینی (ره) تدوین شده است.

وی از همکاری دیرینه خود با سردار شهید احمد سوداگر یاد و تصریح کرد: من و همکارانم، کتاب‌های متعددی مانند «جنگ از نگاهی دیگر» و «مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی» را با گفتگو و تبادل نظر شهید احمد سوداگر، رییس فقید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نوشته‌ایم.

این پژوهشگر دفاع مقدس، درباره کتاب «جنگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد» گفت: پیشینه تاریخی صدور قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از جنگ جهانی اول تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در این کتاب مرور شده است. سازمان ملل بعد از عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، قطعنامه 514 را صادر کرد که ماجراهای زیادی را به دنبال داشت و پس از سفر گروهی از مقامات خارجی به ایران و مذاکره با امام خمینی (ره)، ایشان تنها راه پذیرش قطعنامه 514 را اعلام کشور عراق به عنوان متجاوز دانستند که به دلیل قبول نکردن این شرط، ایران قطعنامه 514 را نپذیرفت.

بهداروند با اشاره به اینکه قطعنامه 514 شامل دستور آتش بس بود، تاکید کرد: در این قطعنامه، اشاره‌ای به لزوم برگشتن نیروهای دو طرف به مرزهای بین المللی نشده بود و این در حالی بود که اگر ما قطعنامه 514 را می‌پذیرفتیم، عراق در خاک ایران باقی می‌ماند و پس از بازسازی نیروها به پیشروی خود ادامه می‌داد.

نویسنده کتاب «استراتژی دفاع همه جانبه» گفت: با وجود این که قطعنامه 598 در سال 1366 صادر شده بود، ایران پاسخ روشنی به آن نداد و خواستار جابه‌جایی و اضافه کردن بندهایی به آن مانند برگشتن نیروهای دو طرف به مرزهای بین‌الملل و تعیین غرامت جنگی شد و در نهایت پس از اضافه شدن این بندها به قطعنامه، ایران در تاریخ 27 تیر سال 1367 تن به آتش بس داد.

بهداروند که پیش از این، کتابی با عنوان «بسترهای پذیرش قطعنامه 598» منتشر کرده، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره رابطه محتوایی این اثر با کتاب «جنگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد» اظهار داشت: به نظرم این دو کتاب، مکمل یکدیگر هستند. کتاب «جنگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد»، نگاهی نظام‌مند به مقوله پذیرش قطعنامه 598 به مخاطب ارایه می‌کند و خواننده با مقایسه سیر شکل‌گیری هر قطعنامه و آشنایی با کارکردها و تفاوت‌های آنها، به شرایط مساعد قطعنامه 598 پی خواهد برد.

وی در پایان یادآوری کرد: پیشنهاد می‌کنم که علاقه مندان به موضوع پذیرش قطعنامه 598، منابع دیگر را هم مطالعه کنند تا به یک جمع‌بندی و نظریه واحد برسند.

کتاب «جنگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد» در قطع رقعی و 198 صفحه، با شمارگان 1500 نسخه و بهای 45 هزار ریال، توسط انتشارات ولاء منتظر و موسسه مطالعات مستشهدین وصال به چاپ رسیده است.