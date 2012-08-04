بروز اختلاف در کابینه ائتلافی دولت انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوید کامرون از انجام اصلاحات در مجلس اعیان انگلستان به دلیل فشارهای وارده از سوی اعضای حزب خود منصرف شده است. البته دفتر نخست وزیر انگلستان اعلام کرده که گفتگوها در خصوص مجلس اعیان انگلستان در جریان است و در روزهای آینده در این خصوص بیانیه ای منتشر خواهد شد.

حزب لیبرال دمکرات که پیش از تشکیل دولت ائتلافی با محافظه کاران، تبلیغات وسیعی در خصوص جایگزین شدن اعضای مجلس اعیان و انتخابی شدن اعضای آن انجام داده بود هم اکنون با این انتقاد رو به روست که ازحمایت چندانی از سوی حزب محافظه کار برای پیشبرد وعده های انتخابتی خود برخور دار نیست.

نمایندگان حزب لیبرال دمکرات در بسیاری از موارد از جمله در زمان تصویب قانون افزایش شهریه های دانشگاهها بااکراه و بی میلی از طرح های پیشنهادی حزب محافظه کار حمایت کرده اند.

اما در شرایط کنونی به نظر می رسد که عدم تحقق وعده اصلاحات در مجلس اعیان انگلیس از سوی حزب محافظه کار با واکنش منفی حزب لیبرال دمکرات و انجام اقدامات تلافی جویانه رو به رو شود. در همین ارتباط، یکی از اعضای ارشد حزب لیبرال دمکرات به خبرگزاری رویترز می گوید که انجام اصلاحات در مجلس اعیان یکی از نکات توافق شده در موافقتنامه تشکیل کابینه ائتلافی بود و باید به آن عمل شود و اگر چنانچه دولت ائتلافی به وعده های خود عمل نکند، کابینه با مشکلات فراوانی رو به رو خواهد شد.

البته دیوید کامرون و نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دمکرات اعلام کرده اند که مناقشه پیرامون اصلاح مجلس عیان به جدایی این دو حزب و فروپاشی کابینه ائتلافی منجر نخواهد شد.هر چند به نظر می رسد که حزب لیبرال دمکرات در واکنش به عدم تحقق وعده اعمال اصلاحات در مجلس اعیان، با تغییرات مورد نظر محافظه کار در خصوص تعداد و نحوه تنظیم مناطق انتخاباتی برای انتخابات سال 2015 مخالفت خواهد کرد.

مجلس اعیان هم اکنون 830 عضو دارد که برخلاف اعضای پارلمان از سوی مردم انتخاب نمی شوند. اکثریت اعضای مجلس اعیان از سوی ملکه انگلستان و به پیشنهاد نخست وزیر و یا کمسیون انتصابات مجلس عوام منصوب می شوند.

