سامانه بازار مجازی خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو صبح شنبه در نشست کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری اطلاعات و تحول اداری استان، اظهارداشت: سامانه بازار مجازی استان طراحی و تهیه شده و طی هفته جاری آغاز به کار می کند.

وی هدف از اجرای سامانه بازار مجازی استان را گسترش خدمات رسانی توسط نیروهای بومی و صنعتگران داخلی استان عنوان کرد وبیان داشت: توسط دفتر فناوری اطلاعات استانداری تهیه شده است.

گلرو با بیان اینکه در این راستا تولیدات داخلی استان از سوی صنعتگران در این سامانه ثبت می شود، افزود: دستگاه های اجرایی اقلام و ملزومات مورد نیاز خود را باید از تولیدات داخلی استان تهیه کنند.

وی تاکید کرد: در صورت عدم استفاده دستگاه ها از کالاهای داخلی استان و استفاده از کالاهای خارجی تخلف مالی در کارنامه ادارات ثبت خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی ارائه خدمات تولیدات داخلی و صدور پیش فاکتور به متقاضیان را از جمله این خدمات برشمرد و بیان کرد: توسعه استان و حمایت از صنعتگران استانی از دیگر اهداف این طرح است.

ویزیت پزشکان هم الکترونیکی می شود

گلرو همچنین واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و اجرای برنامه دولت الکترونیک را از دیگر برنامه های حوزه فناوری اطلاعات دانست و گفت: با برنامه ریزی انجام شده امکان دریافت ویزیت از پزشکان و یا ارجاع به مراکز درمانی با دفاتر پیشخوان دولت و یا استفاده از اینترنت شخصی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این طرح در استان، تصریح کرد: کاهش هزینه رفت و برگشت، خدمات رسانی مطلوب تر و امکان ثبت سفارش غیرحضوری از جمله مزایای اجرای این برنامه است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه با استفاده از این طرح ارائه خدمات به مردم روستائی و شهری مطلوب تر ارائه می شود، افزود: تاکنون طراحی نرم افزار این طرح 60 درصد پیشرفت داشته و تا 15 شهریور ماه امسال این طرح در استان اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه پژوهش های کاربردی متناسب با مزیت های استان باید از سوی دستگاه ها در دستور کار قرار گیرد، افزود: پژوهش ها باید به کسب و کار و موضوعی برای سرمایه گذاری در استان تبدیل شوند.

گلرو به معضلات و مشکلات حوزه پژوهش استان اشاره کرد و گفت: اختلاف میان نیازهای استان و پژوهش های انجام شده از مهمترین مشکلات این حوزه بوده و باید برای رفع آن برنامه ریزی و اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها در توسعه علم بنیادین اقدام می کنند، افزود: در این راستا در شوراهای پژوهش باید برای تبدیل شدن این علم به ثروت و در نهایت توسعه استان برنامه ریزی شود.

گلرو ادامه داد: دراین زمینه طرح های جدید و کاربردی که با رویکرد کاهش مشکلات استان تهیه شود در اولویت بوده و مورد حمایت دستگاه های مربوط از محل اعتبارت پژوهشی قرار می گیرد.

وی همچنین از ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در راستای طرح سنجش تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: دستگاه های برتر در این حوزه در جشنواره ملی شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در پایان اعتبار پژوهشی سال گذشته استان را یک میلیارد و 187 میلیون و 937 هزار و 400 تومان اعلام کرد و گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند اعتبار باقیمانده را در استان جذب کنند.