مصوبات جدید ستاد ساماندهی امور جوانان جدید برای ازدواج آسان

حسین معتمد نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: دفتر ساماندهی امور جوانان با توجه به فرا رسیدن ایام تابستان، جلساتی را با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار کرده است و برای اوقات فراغت جوانان برنامه هایی را در سطح کشوری تصویب کرد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت در سطح استانی، اطلاع رسانی درباره پتانسیل دستگاههای اجرایی برای اوقات فراغت، ایجاد برنامه های ورزشی، فرهنگی و مفرح برای جوانان استانها و ... از جمله برنامه های دستگاههای مختلف برای اوقات فراغت جوانان است.

معتمدنیا با بیان اینکه سیاست های وزارت ورزش و جوانان، تببین و هماهنگ کننده نقش دستگاه هاست، ادامه داد: همچنین برای تشویق و تسهیل جوانان قرار است در اول ذی الحجه که مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا(س) است، مصوباتی از سوی دستگاه های مختلف بررسی و سپس به تصویب برسد.

