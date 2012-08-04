مصرف نادرست دارو منجر به شکست دوره درمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ارجمند افزود: روزه داری می تواند موجب تغییراتی در جذب، دفع و توزیع دارو در بدن شده که کمبود آب بدن یا دهیدراته شدن را به همراه داشته و احتمال ابتلا به این مشکل در ایام تابستان، افزایش می یابد.

وی بیان داشت: بیماران قلبی - عروقی که داروهایی نظیر "کاپتو پریل"، "انالاپریل"، "لوزارتان" و "فورزماید" را مصرف می کنند، با خطر بالای دهیدراته شدن مواجه هستند.

ارجمند تاکید کرد: شدت دهیدراته شدن، موجب تشدید عوارض برخی داروها شده که با ایجاد تغییرات الکتریکی در بدن، فرد مستعد ابتلا به عوارض قلبی خطرناک خواهد شد.

وی با اشاره به داروهایی که اختلاف دوز مصرف و مسمومیت آن ها پایین است، اظهار داشت: داروهایی مانند "دیگوکسین"، "تئوفیلین" و "فنی توئین"، در این دسته قرار می گیرند که تغییر اندک در میزان مصرف دارو، عارضه مسمومیت دارویی را برای فرد به همراه دارد.

این پزشک داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، توصیه کرد: در هنگام مصرف چنین داروهایی، لازم است فرد دقت بیشتری داشته و تنها با نظر پزشک میزان آن تغییر کند.

روزه داری فرصتی برای استحکام روابط خانواده هاست

یک کارشناس مشاوره گفت: سفره های افطار و سحری، فرصتی طلایی برای در کنار هم بودن اعضای خانواده و استحکام روابط خانوادگی است.

الهام رحیمی افزود: روزه داری به افزایش دفاع روانی فرد در مقابل مشکلات می انجامد.

وی بیان داشت: تقویت اراده و مهارت های زندگی، از مزیت های ارزنده روزه داری بوده و با افزایش ارتباط معنوی، فرد به آرامش درونی دست می یابد.

این کارشناس مشاوره عنوان کرد: فرد روزه دار می آموزد در برابر سختی ها و مسایل زندگی ایستادگی کرده و هنر نه گفتن به خواسته های غیرمعقول دیگران و غرایز شخصی خود را تمرین کند.

وی اظهار داشت: تلاوت دعا ومناجاتهای ویژه این ماه، به همراه توکل به خداوند متعال، سلامت روانی فرد روزه دار را تعالی بخشیده و بهترین شرایط برای خودباوری را در اختیار انسان قرار می دهد.