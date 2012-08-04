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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

حجت الاسلام نیک نژاد:

شیعیان جهان با الگوپذیری از اهل بیت(ع) در برابر ترفندهای دشمن بایستند

شیعیان جهان با الگوپذیری از اهل بیت(ع) در برابر ترفندهای دشمن بایستند

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: شیعیان جهان باید با الگوپذیری از اهل بیت(ع) به خصوص سیره امام حسن مجتبی(ع)، در برابر توطئه و ترفندهای دشمنان بایستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد صبح شنبه همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) در جمع خبرنگاران به تشریح فضایل اخلاقی آن حضرت و روز اکرام پرداخت و افزود: امام حسن مجتبی(ع) اولین مولودی است که از نظر شرافت، نسب هیچکس به پای او نمی رسد.

امام حسن مجتبی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر(ص) است

وی گفت: جد بزرگوارش خاتم الانبیاء(ص)، پدر گرامی اش اولین امام و سیدالاوصیاء، و مادر مکرمه اش، صدیقه طاهره سیده النساءالعالمین است؛ آن حضرت در مکتب پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) رشد یافت و در دامان برترین زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) تربیت شد.

این مسئول به بیان روایاتی از محبت فراوان رسول مکرم اسلام به امام حسن و امام حسین(ع) پرداخت و افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: "آن دو سید جوانان اهل بهشت هستند"؛ همچنین در روایتی دیگر آمده: "هرکس دوست دارد به آقای جوانان اهل بهشت بنگرد، به حسن نگاه کند".

وی یادآور شد: امام حسن(ع) جزو اصحاب کساء، آل عبا و از اهل ‏بیت(ص)‏ است، اهل بیتى که آیات فراوانى از جمله آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده است.

نیک نژاد همچنین حلم و بردباری، رفتار کریمانه با مردم و انفاق مال در راه خدا را از دیگر ویژگیهای بارز شخصیت امام مجتبی(ع) عنوان کرد.

صلح امام حسن(ع) به اسلام کمک کرد

وی با تحلیل اوضاع سیاسی زمان امامت حضرت و توطئه های معاویه، به تبیین شرایط و مقطع حساس تاریخی که منجر به پذیرش صلح از سوی امام مجتبی(ع) شد، پرداخت و افزود: ارزش صلح امام(ع) در آن زمان به همان اندازه ای بود که شهادت برادر بزرگوارش امام حسین(ع) به اسلام خدمت کرد؛ صلح امام حسن(ع) نیز همان قدر و حتی بیشتر به حفظ اسلام کمک کرد.

شیعیان باید صبر و مقاومت را از امام دوم بیاموزند

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: شیعیان واقعی باید صبر و مقاومت در برابر فتنه ها و توطئه های دشمنان را از امام مجتبی(ع) بیاموزند و بصیرت خویش را اینگونه ارتقا دهند.

وی با اشاره به هفته اکرم نیز افزود: هفته اکرام با هدف تقویت روحیه عدالدت ‏خواهی، رفع تبعیض، گسترش فرهنگ محرومیت ‏زدایی میان مردم و ایجاد ارتباط منسجم میان نهادها و سازمانهای مسئول در عرصه فقر تعیین شد.

نیک نژاد اظهار داشت: ترویج سنتهای نیک و گسترش فرهنگ نیکوکاری و توجه به نیازمندان، مهمترین تکلیف مسئولان نظام مقدس اسلامی است که با تلاش دلسوزانه خود، گروههای محروم و مستضعف جامعه را یاری می رسانند تا همواره غیرتمند و شرافت ‏پیشه زندگی کنند.

اکرام؛ زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است

وی ادامه داد: توجه به دیگران و بر طرف ساختن مشکلات آنها، نه تنها موجب ایجاد آرامش و برقراری عدالت و امنیت در اجتماع می شود، بلکه زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است.

این مسئول فرهنگی گفت: در زندگی ائمه(ع)، توجه به اصل اخلاقی گره گشایی و دست گیری از محرومان فراوان به چشم می ‏خورد و آن بزرگواران با دست گشوده، به بینوایان و نیازمندان بذل و بخشش می کردند.

وی افزود: انفاق آشکار و پنهان امام حسن مجتبی(ع) نیز در طول عمر با برکت ایشان کاملا مشهود بود به طوری که اموال خویش را با نیازمندان تقسیم می کرد.

کد مطلب 1665191

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