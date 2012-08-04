به گزارش خبرنگار مهر، مطلب 53 ساله متهم است هفتم تیر ماه سال 88 در جریان یک تصادف عمدی داماد خود به نام شاهین را به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری مدعی شد به صورت غیرعمدی مرتکب این قتل شده است.

در ادامه نیز جلسه محاکمه او در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که قضات دادگاه وی را به اتهام قتل عمدی دامادش به قصاص محکوم کردند.

در ادامه با اعتراض متهم به قتل، پرونده اش به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی به دلیل نقض تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.

صبح امروز جلسه دادگاه برای رفع نقض های موجود در پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه سیدرضایی نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و گفت: مطلب متهم است هفتم تیر ماه سال 88 با خودروی زانتیا به صورت عمدی با دامادش به نام شاهین تصادف کرده و از صحنه حادثه گریخته است. حال با توجه به شواهد موجود برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه مادر مقتول با حضور در جایگاه برای قاتل پسرش تقاضای قصاص کرد و گفت: دو سال قبل از جنایت پسرم با نرگس آشنا شد. آن زمان نرگس عقد کرده مرد دیگری بود و برای ازدواج با شاهین از شوهر سابقش جدا شد. اختلاف او و پسرم زیاد نبود، اما وقتی شاهین برای بازگرداندن او به خانه به شهریار رفت پدر زنش او را به قتل رساند. شب حادثه چند بار با شاهین تماس گرفته و از او خواستم به خانه بازگردد، اما او ادعا کرد نرگس می خواهد از خانه پدرش فرار کند و قرار است دو نفری به مسافرت بروند، اما صبح با ما تماس گرفته و اعلام کردند شاهین در جریان یک تصادف کشته شده است.

سپس نرگس در جایگاه حاضر شد و با قبول اظهارات مادر شوهر سابقش اظهار داشت: من به دلیل اینکه شوهرم بیکار بود قصد جدایی از او را داشتم و شکایتی که از او کردم به دلیل این بود که شاید از این طریق دلگرم زندگی شود.

در پایان جلسه نیز متهم با رد اتهام قتل عمدی به دفاع از خود پرداخت و گفت: شب حادثه شاهین در مقابل خانه مان شروع به فحاشی و شکستن شیشه ها کرد من هم برای اینکه او را از مقابل خانه مان دور کنم، به تعقیبش پرداختم، اما در میان راه نمی دانم چرا او را در بلوار ندیده و با شدت به وی برخورد کردم، البته پس از دستگیری تازه متوجه تصادف با او شدم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.