  1. دانشگاه و فناوری
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

پیامک زدن گوسفندان به چوپان در هنگام خطر

پیامک زدن گوسفندان به چوپان در هنگام خطر

محققان سوئیسی مشغول تحقیق بر روی طرحی هستند که مطابق آن گوسفندان بتوانند در مواقع خطر و حمله توسط حیوانات درنده، چوپانان خود را به وسیله فرستادن پیام کوتاه آگاه سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژان-مارک لاندری" زیست شناس و محقق این طرح در گفتگو با خبرگزاری سوئیس ادعا کرد که موفقیت این طرح می تواند سراسر سوئیس را فتح کند.

در این طرح دستگاهی به گردن گوسفند وصل می شود که در صورتی که ضربان قلب حیوان از حدی بیشتر شد، دستگاه به صورت خودکار پیام کوتاهی به چوپان ارسال کند و وی را در جریان خطر احتمالی قرار دهد.

بر اساس گزارشی از تلویزیون اتریش،‌ در ادامه تحقیقات اولیه به چندین گوسفند وسیله اندازه گیری ضربان قلب متصل شده است و در نزدیکی آنها نیز دو سگ گرگ‌نما از نژاد چک و اسلواکی با پوزه بند قرار دارند تا بدین وسیله بتوان تاثیرات میزان فاصله این سگها از گله و تغییرات ضربان قلب گوسفندان را اندازه گرفت.

طرح اولیه این تحقیق در پاییز امسال به اتمام می رسد و پس از آن در نقاط مختلف مورد آزمایش عملی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1665211

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