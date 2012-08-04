امیدوارم بتوانیم با کسب پیروزی برابر داماش به روند خوب خود ادامه دهیم

مجید غلام نژاد هافبک تیم فوتبال سایپای البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم خود اظهارداشت: تیم فوتبال سایپا البرز با پشت سر گذاشتن تمرینات منسجم در شرایط بسیار خوبی به سر می برد و با همدلی و اتحادی که بین بازیکنان نارنجی پوش ایجاد شده، از هر نظر آماده مصاف با داماش هستیم.

وی ادامه داد: تیم فوتبال سایپا البرز در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان بد شانسی آورد و شرایط بد جوی و گرمای هوا اجازه کار را از بازیکنان گرفت ولی هنوز اول فصل هستیم و می توانیم باخت مقابل فولاد را جبران کنیم.

غلام نژاد با اشاره به برگزاری دیدارها در ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به برگزاری دیر هنگام بازی های لیگ برتر به اعتقاد من پیگیری مسابقات در ماه رمضان مشکلی برای بازیکنان ایجاد نکرده است.

هافبک سایپا در خصوص دیداراین هفته مقابل داماش گفت: آماده این دیدار حساس هستیم بازیکنان فقط به سه امتیاز این دیدار فکر می کنند و امیدوارم بتوانیم با کسب این پیروزی به روند خوب خود ادامه دهیم..