به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه در جلسه شورای ورزش و جوانان شهرستان شیراز که با حضور مهندس کمانه مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس و دکتر قادری نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد، با بیان ظرفیت بالای ورزش شهرستان شیراز در حوزه های مختلف، اظهار داشت: شهرستان شیراز علیرغم اینکه توان بالایی در کسب سکوهای قهرمانی در کشور و در سطح بین المللی و حتی جهانی دارد اما با مشکلات بسیاری مواجه است که مهمترین آن کمبود سرانه فضای ورزشی است و باوجود مصوبات موجود با کمبود زمین جهت احداث اماکن ورزشی در کلان شهر شیراز روبرو هستیم.

رئیس شورای ورزش شیراز با بیان اینکه علیرغم مشکلات موجود باید به دنبال راهکار بود، افزود: نه تنها در ورزش بلکه در تمامی کارها ارایه طرح و پیشنهادات همراه با بیان مشکلات می تواند کار را به نتیجه برساند و در این راستا انتظار داریم مشکلات موجود در قالب طرح برای پیگیری و حل مشکل توسط متولیان امر ورزش و جوانان شیراز به این فرمانداری اعلام شود.

وی اشاره ای به جانمایی اماکن ورزشی در این شهرستان داشت و بیان کرد: برخی نقاط شهر دارای تجمع اماکن ورزشی و از سوی دیگر بخشی از شهر از نبود اماکن ورزشی رنج می برد که در این خصوص نیاز است جانمایی مناسب به منظور احداث اماکن جدید ورزشی در زمینهای اندک موجود با کابری ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص روند رو به رشد پیشرفت فیزیکی ورزشگاه میانرود شیراز نیز تصریح کرد: روند احداث ورزشگاه میانرود رو به رشد است و تنها مشکل پیش رو مبوط به راه های ارتباطی ورزشگاه است که در این خصوص باید چاره اندیشی لازم صورت پذیرد.

محصول قهرمانی ورزش فارس به دلیل عدم حمایتهای لازم کوچ می کنند

غلامرضا کمانه مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس نیز در شورای ورزش و جوانان شهرستان شیراز با بیان اینکه همگام با حرکت در مسیر ورزش باید به امور جوانان نیز رسیدگی شود با اشاره به شرایط ورزش حرفه ای در استان اظهار داشت: ورزش حرفه ای و قهرمانی فارس در شرایطی نابرابر با استان های دیگر از جمله استانهای همجوار خود است.

وی افزود: به دلیل نبود حمایتهای لازم محصول قهرمانی ورزش استان فارس به دلیل عدم حمایت های لازم به دیگر استان ها علیرغم میل باطنی کوچ می کنند و حتی تیم های ورزشی ما نیز به راحتی به فروش می رسند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس با بیان اینکه بر اساس قانون دولت نمی تواند از ورزش حرفه ای حمایت کند، بیان کرد: ما در نهایت فقر می خواهیم در ورزش قهرمانی و حرفه ای حضور داشته باشیم و به واقع نباید این قانون تنها در فارس اجرا شود و با عدم اجرای این قانون در برخی استان های کشور ورزشکاران قهرمان ما در شرایطی نابرابر در مسابقات قرار بگیرند زیرااعقاد راسخ داریم فارس از مربیان ، داوران و قهرمانان ارزنده ای برخوردار است.

قادری: به اهمیت اقتصاد در ورزش کم توجهی شده است

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه جلسات هفتگی فرمانداری در بررسی مشکلات شهرستان شیراز با حضور نمایندگان محترم مردم فهیم شیراز در خانه ملت همراه با مدیران استانی و شهرستانی این هفته در جلسه شورای ورزش و جوانان شهرستان با بیان اینکه استان فارس همکنون با پشت سر گذاشتن تلاطم های بسیار وضعیت مطلوب و با ثباتی به خود گرفته است، اظهار داشت: از وضعیت با ثبات مدیریتی استان فارس و همدلی موجود در حوزه های مختلف خصوصا در امر ورزش که پویایی و نشاط جامعه را به همراه دارد باید بهترین بهره را ببریم.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه از ظرفیتهای بخش خصوصی در ورزش باید به نحو مطلوب استفاده شود، ابراز داشت: دولت تولید کننده نیست بلکه تامین کننده است و حامی بخش خصوصی که باید زمینه های ورود بخش خصوصی را به ورزش فراهم کنیم چرا که تا کنون به اهمیت اقتصاد در ورزش کم توجهی شده است و لازم است با فرهنگ سازی نقش اقتصاد در ورزش را با سرمایه گزاری در ورزش توسط بخش خصوصی را نشان دهیم.