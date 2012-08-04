اعتبارات فناوری اطلاعات خراسان جنوبی پنج برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدرزاده صبح شنبه در نشست کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری اطلاعات و تحول اداری استان، اظهارداشت: اعتبارات فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از 150 میلیون تومان در سال گذشته به 750 میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این اعتبار چشم انداز خوبی برای تحول در استان بوده و امسال پروژه های شاخص استان در راستای هزینه کرد این اعتبار اجرایی می شود.

حیدرزاده با بیان اینکه تاکنون در سرفصل فناوری اطلاعات بودجه ای به این استان اختصاص نیافته است، افزود: با راه اندازی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیگیری های انجام شده سال گذشته مبلغ 150 میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

وی تعداد طرح های تصویب شده در سال گذشته را 156 طرح عنوان کرد و بیان داشت: این اعتبار برای اجرای این تعداد طرح کافی نبوده و تنها 123 دستگاه در اولویت استفاده از این اعتبار در سال گذشته قرارگرفتند.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد 70 پروژه در استان شاخص بوده و در راستای خدمات رسانی و بین دستگاهی تهیه شده است.

تهیه سند فناوری اطلاعات در خراسان جنوبی

وی از تهیه سند فناوری اطلاعات در استان خبر داد و گفت: این سند با هدف توسعه IT، ساختار حوزه IT، توسعه متوازن، جذب اعتبارت و جلوگیری از موازی کاری در استان در دست تهیه است.

حیدرزاده ادامه داد: فاز سوم این سند تحویل شده و فرم های موردنظر به دستگاه های اجرایی برای اظهارنظر ارسال شده است.

وی به اجرای طرح توسعه شبکه دولت در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته این طرح در چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، قاین و فردوس اجرا شده و هم اکنون 80 درصد پیشرفت دارد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از پوشش تمام استان در راستای اجرای این طرح در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح امسال درشش شهرستان باقی مانده اجرایی می شود.