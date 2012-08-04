  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

فرق و عرفان های نوظهور در فضای مجازی بررسی می شوند

فرق و عرفان های نوظهور در فضای مجازی بررسی می شوند

«فرق و عرفان های نوظهور در فضای مجازی» طی نشستی در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «فرق و عرفان های نوظهور» با حضور حجت الاسلام علی قهرمانی، رئیس مؤسسه «ندای فطرت» در بخش «رسانه های دیجیتال» این دوره از نمایشگاه برگزار می شود.

نشست تخصصی «فرق و عرفان های نوظهور» ساعت 21:30 روز یکشنبه 15 مرداد، به همت بخش «رسانه های دیجیتال» بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سالن نشست های «شهید مسعود علی محمدی» شبستان مصلی حضرت امام خمینی (ره) تهران، برگزار خواهد شد.
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.
کد مطلب 1665221

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