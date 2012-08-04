  1. جامعه
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

دستجردی عنوان کرد؛

هزینه های بالا علت اصلی مشکلات بهداشت دهان و دندان در مناطق محروم

هزینه های بالا علت اصلی مشکلات بهداشت دهان و دندان در مناطق محروم

وزیر بهداشت گفت: به دلیل هزینه خدمات دندانپزشکی متاسفانه در مناطق محروم با کمبود دندانپزشک مواجه هستیم. این هزینه ها علت اصلی مشکلات بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: متاسفانه بیمه ها این خدمات دندانپزشکی را پوشش نمی دهند و وزارت بهداشت به همین دلیل تصمیم گرفت در هر مرکز درمانی خود در این مناطق یک دستگاه یونیت بگذارد تا کار مردم پیش برود.

وی اعطای امتیاز تاسیس دانشکده دندانپزشکی را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور سیاست دیگری در جهت محرومیت زدایی در این عرصه اعلام کرد و گفت: این دانشکده ها موظف اند نیروهای بومی مورد نیاز خود را تربیت کنند.

وزیر بهداشت، طرح بهداشت کاران دهان و دندان را هم طرحی دانست که نتیجه شایسته ای در بر نداشته است و اظهار داشت: به جای این کار برخی دانشگاههای علوم پزشکی در حال تربیت پرستار دندانپزشکی هستند که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

کد مطلب 1665230

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