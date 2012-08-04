1600 واحد مسکونی شهرستان ملایر آماده بهره برداری است

حسن خیریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع واحدهای مسکونی آماده بهره برداری در شهرستان ملایر هزار و 17 واحد مربوط به مناطق روستایی است.

وی افزود: از این تعداد 77 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر آماده بهره برداری است که سهم شهر جوکار 14 واحد، ازندریان 39 واحد، سامن 20 واحد و زنگنه چهار واحد مسکونی است..

معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر تعداد واحدهای آماده بهره برداری شهر ملایر در مسکن مهر و بافت فرسوده را از این مجموع 524 واحد عنوان کرد.

خیریان پور اضافه کرد: از این تعداد 63 واحد مربوط به خود مالکین، 448 واحد مربوط به خودمالکین شخصی و 31 واحد مربوط به بافت فرسوده است.