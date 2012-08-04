محمد یاورزاده امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این کلاس ها علاوه بر ارائه مشاوره به مددجویانی که مشکلات حقوقی دارند؛ مبانی و مباحث مربوط به حقوق شهروندی نیز آموزش داده می شود.



وی رسیدگی به مشکلات حقوقی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد را از خدمات این نهاد عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده و سیاست های نوین کمیته امداد گام های موثری در این راستا برداشته شده است.



یاورزاده ابراز کرد: برپایی این دوره ها علاوه بر آشنایی مددجویان با مباحث حقوقی، موجب پیشگیری از بسیاری از مشکلات حقوقی در آینده و حل برخی مشکلات موجود مددجویان می شود.

کانون تابستانی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد جلفا برپا شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جلفا از برپایی کانون تابستانی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.



اکبر جوادی روز شنبه در آیین افتتاح این کانون اظهار کرد: رشته های مختلف علمی مانند کلاس های رایانه "ICDL" و موضوعات دینی همچون احکام، قرآن، عفاف و حجاب در این کانون آموزش داده می شود.



وی برگزاری کلاس های ورزشی مانند آموزش شنا را از دیگر برنامه های این کانون در فصل تابستان عنوان کرد.



جوادی با بیان اینکه تاکنون 35 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد جلفا در این کلاس ها شرکت کرده اند، ابراز کرد: این کانون برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان تا پایان شهریورماه سالجاری برپاست.

یک میلیارد ریال توسط خیران مرندی به کمیته امداد اهدا شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مرند گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان یک میلیارد ریال توسط خیران مرندی به کمیته امداد این شهرستان اهدا شد.

علی شجاعی ‌مهر امروز شنبه در مراسم اهدا این کمک ها اظهار کرد: سال گذشته بین 800 خانوار این شهرستان سبد غذایی توزیع شد و امسال نیز برای بیش از یک ‌هزار خانوار این طرح انجام می شود.



وی تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد مرند را شش هزار و 900 خانوار اعلام کرد و افزود: در رمضان امسال برای بیش از دو هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان جیره نقدی در نظر گرفته شده است.