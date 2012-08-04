33 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد/احداث 1820 مسکن مددجویی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: 26 هزار زن جوان دارای فرزند یتیم در استان تحت حمایت برنامه های مختلف کمیته امداد قرار دارند.

وی با بیان اینکه جمعیت 51 هزار خانوار تحت پوشش برنامه های مختلف فرهنگی، استقلال اقتصادی و معیشتی این اداره هستند، افزود: برنامه های انجام شده در این اداره در راستای توانمند سازی خلاقیت و شکوفا کردن استعدادهای مردمی توسعه بیمه اجتماعی توسعه معیشتی، مالی، فکری و آموزشی است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: دو هزار و 700 خانوار مجری طرح خود اشتغالی این اداره نیز ماهیانه مبلغی را بابت بیمه دریافت می کنند که از این تعداد نیز دو هزار نفر مربوط به زنان سرپرست خانوار بوده است.

موسی نژاد با بیان اینکه بیمه های روستای تا پایان سال جاری متمرکز پرداخت می شود، افزود: 54 هزار نفر از مددجویان شهری کمیته امداد تحت بیمه درمان قرار دارند و 50 درصد از منابع مالی این اداره نیز برای خانواده های تحت پوشش و محروم در راستای سوق دادن به اشتغال هدایت می شود.

حمایت از 528 خانواده زندانی در کردستان

وی بیان کرد: 528 خانواده زندانی نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند که در جشن گلریزان هر ساله حمایت های دریافت می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اظهار داشت: هفت هزار یتیم در استان وجود دارد که 17 هزار خیر از آنها حمایت می کنند که 70 درصد از انها خارج از استان هستند و این اداره برای افزایش حامیان طرح اکرام تا پنج هزار حامی در دستور کار قرار دارد.

موسی نژاد بیان کرد: در جمع آوری فطریه کردستان دارای مقام اول کشور است که توسط مدیریت و ساماندهی امام جمعه به منظور ساماندهی وضعیت محرومان در محلات و روستاهای محل جمع اوری صرف شود.

وی با بیان اینکه تبدیل نظام مستمری گیری به فرهنگ کار و تلاش لازم است، بیان کرد: در راستای اشتغالزایی کمیته امداد با ایجاد 9 هزار و 600 شغل پایدار با استفاده از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دستگاه برتر کشور شد.

آموزش 11500 مددجو در بحث توانمندی آموزشی خانواده ها

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ کار و اشتغال نیز هشت هزار و 133 هزار وام قرض الحسنه کارگشایی، هزار و 146 وام دانشجویی و پرداخت هزار و 500 کمک تغذیه کودکان زیر شش سال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می شود.

موسی نژاد در خصوص پرداخت بیمه درمان به مددجویان در کمیته امداد اظهار داشت: 13 درصد از هزینه درمانی کمیته امداد صرف کمک هزینه 151 بیمار خاص، بیماران دیالیزی، پیوند کلیه، هموفیلی، تالاسمی و ام اس می شود که این رقم هنگفت و بسیار بالا بوده است.

وی با اشاره به اینکه صد در صد هزینه درمانی توسط سازمان بیمه گر کمیته امداد پرداخت می شود، اعلام کرد: 11 هزار و 500 مددجو در بحث توانمندی آموزشی خانواده ها آموزش لازم را دیده اند که تا پایان سال جاری این رقم به 20 هزار نفر می رسد.

احداث 1820 مسکن مددجویی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: توجه به بحث مسکن مددجویان لازم است که در سفر مقام معظم رهبری 830 واحد مسکن مهر احداث شد، در سفر هئیت دولت نیز 290 واحد احداث شد.

موسی نژاد با بیان اینکه در سفر دور سوم هئیت دولت سرانه لازم برای ساخت و احداث 700 واحد مسکن در نظر گرفته شده است، افزود: زمین لازم برای این واحدها توسط راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است و روستاها نیز از اعتبارات مقاوم سازی روستای اعتبارات لازم برای تعمییر در نظر گرفته می شود.

1042 مسکن مددجویان روستایی بهسازی شد

وی بیان کرد: در شش ماهه اول سال قبل پنج هزار و 700 خانه خانوارهای روستای بهسازی شدند که در شش ماهه دوم سال به دلیل کم کاری بانک ها مشکلاتی در روند ادامه طرح به وجود آمد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان تعمیر 342 مسکن مددجویی روستای در شش ماه دوم را از ادامه طرح دانست و بیان کرد: در حوزه آموزش و فرهنگ نیز 15 هزار محصل تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که دو هزار نفر دانشجو و 13 هزار دانش اموز هستند.

موسی نژاد اظهار داشت: در تابستان امسال شش هزار دانش اموز در شش کانون جوانان پیرو ولایت فعالیت های آموزشی، فرهنگی و دینی می بینند که 840 نفر از هشت استان کشور در اردوگاه امام علی که در بین 18 اردوگاه برتر کشور دارای مقام اول است در تابستان امسال دوره تربیتی می بینند و این امر نشان از فرهنگی بودن استان کردستان دارد.

وی با بیان اینکه شش هزار مورد در بحث خانواده تحت پوشش کمیته امداد ارائه سرویس داده می شود، عنوان کرد: در میز خدمت کمیته امداد سال قبل 87 هزار مورد مراجع کننده داشته و در چهار ماهه اول سال جاری نیز شش هزار 690 نفر مراجعه کننده به این اداره مراجعه کردند.

مدیر کل کمیته امام خمینی (ره) کردستان اظهار داشت: چهار هزار و 700 نفر از مراجعه کنندگان یعنی 70 درصد آنها در سه ماهه سال جاری در بدو ورود جواب کار خود را دریافت کردند.

کسب رتبه دوم کشوری در جمع آوری زکات

موسی نژاد با بیان اینکه در زمینه دریافت زکات استان رتبه دوم را دریافت کرد، عنوان کرد: احیا و دریافت زکات به عنوان واجب دینی و با توجه به دینداری مردم در ابتدای سال جای تاکنون دو میلیارد و 400 میلیون یعنی 26 درصد آن محقق شده است.

وی افزود: سرمایه گذرای برای زکات در سال جاری رسیدن به رقم 10 میلیارد است و در زمینه درآمدهای این اداره نیز سال قبل با 18 میلیارد درآمد این اداره در کشور برتر شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: 65 هزار صندوق صدقه در استان دایر است، عنوان کرد: درآمد و زکات های جمع اوری شده از این پس در همان مکان جمع اوری صرف می شود.

موسی نژاد با اشاره به اینکه در راستای توانمند سازی نیروهای همکار این اداره نیز کلاس ها و دوره های اموزشی برگزار می شود، بیان کرد: هزار و 700 نیروی افتخاری نیز با این اداره همکاری دارند.