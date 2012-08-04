اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویی شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویی صبح شنبه در تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور دانشجویان، اساتید و دست اندرکاران برگزاری این طرح برگزار شد.

دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم با اشاره به هجوم فرهنگی شرق و غرب و حتی کشورهای به ظاهر اسلامی علیه دین و فرهنگ غنی ما گفت: طرح ضیافت در این زمینه قطعا اثر بخشی لازم را دارد و یک واکسیناسیون مناسب و عملی و بیمه و اجر معنوی برای سال آینده تحصیلی دانشجویان را فراهم می آورد.

حجت الاسلام ابوالفضل فندرسکی، سرپرست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به هدف طرح ضیافت که دعوت از بزرگانی بود تا بصیرت تک تک افراد حاضر در طرح را بالا ببرند، افزود: اگر بصیرت نداشته باشیم مسیر را درست انتخاب نمی کنیم مانند کسی که در غیر راهی که می خواهد برود حرکت کند.

در پایان این مراسم از برگزیدگان مسابقات علمی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد و قرعه کشی حج عمره دانشجویی نیز انجام شد.

برگزاری مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه شاهرود

مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه قرآنی اساتید دانشگاه های شهرستان شاهرود پیش از ظهر شنبه در تالار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی این شهرستان برگزار شد.

دکتر علی مرادزاده، رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم گفت: امیدواریم با بهره گیری از تجربه این دو سال اخیر در زمینه برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید، سال های آینده این طرح را با غنا و تنوع بیشتری برگزار نماییم.

این مراسم با قرعه کشی حج عمره اساتید و ضیافت افطار به پایان رسید.

آزمون واحدهای درسی ضیافت اندیشه دانشجویی شاهرود

آزمون واحدهای درسی در نظر گرفته شده برای طرح ضیافت اندیشه قرآنی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ظهر شنبه برگزار شد.

دانشجویان در این آزمون 4 واحد انتخابی خود از 6 واحد ارائه شده را امتحان دادند.

دروس ارائه شده در این طرح متون اسلامی، اخلاق اسلامی و انقلاب اسلامی بود که معادل 6 واحد درسی است و هر دانشجو مجاز به انتخاب 4 واحد از این تعداد واحدها بوده است.

