فرزندآوری در دهکهای بالای کشور کمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق با بیان اینکه پیشنهاد وزارت بهداشت برای فرزندآوری بالاتر از حد جانشینی است، اظهار داشت: در مسئله فرزند آوری بیشتر در دهکهای بالای جامعه مشکل داریم و آنان از نظر اقتصادی مشکلی ندارند و می توانند فرزندان بیشتری داشته باشند.

وی افزود: یکی از مشکلات جمعیتی کشور این است که سن ازدواج، هفت تا 10 سال، افزایش یافته و به 27 سال رسیده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت،‌ خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بهترین سن باروری از لحاظ وضعیت فیزیکی و آناتومیکی، 20 تا 25 سال است، گفت: مشکل این است که جوانان پس از ازدواج، فرزندآوری را به تاخیر می اندازند، کاهش این تاخیر به نفع سلامت فرزند و مادران است.

مطلق، تک فرزندی را یکی دیگر از مشکلات جمعیتی کشور عنوان کرد و گفت: گرچه خانواده ها تصور می کنند با تک فرزندی، امکانات بهتری را در اختیار او قرار می دهند اما پس از رسیدن به سن سالمندی، فرزندان آنان در جامعه تنها می مانند و این مشکلات اجتماعی و روحی و روانی زیادی را برای فرزندان به همراه دارد.

وی با بیان اینکه نقش وزرات بهداشت در کنترل جمعیت فقط توجه به سلامت جمعیت است، خاطرنشان کرد: با اجرای پزشک خانواده، مشکل بهداشتی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری نخواهیم داشت.