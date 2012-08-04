سایه وحشت بر سر صهیونیستها / ایران توان خود را به رخ تهدیدکنندگان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو اسرائیل با پوشش دادن خبر موفقیت آمیز بودن آزمایش موشک فتح 110 ایران اعلام کرد: نسل قبلی این موشک در سال 2002 با برد 200 کیلومتردر داخل ایران تولید شد.

رادیو اسرائیل افزود : ایران به دنبال ارتقا موشکهایش است به طوریکه بتواند اسرائیل را هدف قرار دهد هر چند پیشتر این کار را کرده است و اخیرا بیشتر به دنبال ساخت موشکهایی است که بتواند اهداف دریایی را منهدم کند.

روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" نیز با اشاره به ساخت موفقیت آمیز این موشک در داخل ایران به طور ضمنی به وحشت صهیونیستها از این موشک ایران پرداخته ونوشت : این موشک برای اسرائیل از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا (M600 ) که کپی قبلی این موشکها است، به وفور در دست حزب الله لبنان قرار دارد به طوری که در خانه های شخصی در جنوب لبنان انبار شده اند.

شبکه آمریکایی " سی بی اس " با اشاره به تحریم تسلیحاتی در زمان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت : ایران برای جبران این تحریمها از سال 1988 شروع به ساخت سلاح های مورد نیاز خود کرد و در سال 1992 توانست تانک ، خودروی زرهی، موشک و هواپیما بسازد.

روزنامه " واشنگتن پست " هم در این خصوص عینا به انعکاس گزارش شبکه "سی بی اس" پرداخت.

سی بی اس نیوز با اشاره به گزارش ماه ژوئن وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در خصوص افزایش دقت سلاح های ساخت ایران و افزایش قدرت آتش آنها در سالهای اخیر نوشت : ایران اعلام کرده هرگونه حمله نظامی به تاسیات هسته ایش را به شدت پاسخ خواهد داد و بیش از 35 پایگاه آمریکا را در منطقه در دقایق اولیه ای که مورد حمله قرار گیرد مورد حمله موشکی قرار خواهد داد و با موشک باران، اسرائیل را محو خواهد کرد.

سایت شبکه " الجزیره انگلیسی" هم ضمن اشاره به دقت و توان موشک مذکوردر انهدام اهداف دریایی نوشت : فرماندهان نظامی ایران معتقدند که جنگهای آینده بر اساس توان هوایی و دریایی خواهند بود و بر همین اساس فرماندهان نظامی ایران در تلاش هستند تا توان سیستمهای ضد هوایی و موشکهای دریایی خود را ارتقا دهند.

سایت هندی "نیوز ترک" با اشاره به برد و دقیق بودن این موشکها که قادرند اهداف زمینی و دریایی را هدف قرار دهند بدون اشاره مستقیم به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت : فرماندهان نظامی ایران بارها اعلام کرده اند که به هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران پاسخ محکمی خواهند داد.

سایت " آسیا ایج" در این خصوص با اشاره قابلیت این موشک به هدف قرار دادن اهداف دریایی در خلیج فارس و دریای عمان نوشت : ایران با آزمایشهای موشکی مختلف و برگزاری مانورهای نظامی، توان نظامی اش در مقابل هرگونه تهدید احتمالی را به رخ می کشد و با توجه به افزایش تهدیدات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال 2012 شاهد آزمایشهای موشکی و مانورهای نظامی بیشتری ازسوی ایران در این سال بوده ایم.