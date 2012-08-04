  1. ورزش
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

بانوان تیرانداز از صعود به فینال بازماندند/ کسب رده‏های چهاردهم و چهل و سوم

بانوان تیرانداز از صعود به فینال بازماندند/ کسب رده‏های چهاردهم و چهل و سوم

مه‌لقا جام بزرگ و الهه احمدی از صعود به مرحله نهایی مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر زنان المپیک 2012 لندن بازماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازی‏های المپیک امروز شنبه در ورزشگاه  Royal Artillery Barracks برگزار شد. در این بخش از رقابت‏ها که با حضور نمایندگان 49 کشور - به غیر از نماینده استرالیا که از حضور در بازی‏ها انصراف داده است - برگزار شد، دو نماینده کشورمان با قرار گرفتن  در رده‎های چهاردهم و چهل و سوم از صعود به فنیال بازماندند.

در جریان رقابت‏های تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر زنان، مه‌لقا جام بزرگ در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 198، 190 و 193 امتیاز به دست آورد و با مجموع 581 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت.

الهه احمدی دیگر نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 193، 187 و 178 امتیاز به دست آورد و با مجموع 527 امتیاز در رده چهل و سوم قرار گرفت.

جام بزرگ و احمدی با قرار گرفتن در رده‏های چهاردهم و چهل و سوم از صعود به مرحله نهایی مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازماندند. هشت نفر نخست این بخش از رقابت‏ها راهی مرحله نهایی شدند.

کد مطلب 1665271

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