به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازی‏های المپیک امروز شنبه در ورزشگاه Royal Artillery Barracks برگزار شد. در این بخش از رقابت‏ها که با حضور نمایندگان 49 کشور - به غیر از نماینده استرالیا که از حضور در بازی‏ها انصراف داده است - برگزار شد، دو نماینده کشورمان با قرار گرفتن در رده‎های چهاردهم و چهل و سوم از صعود به فنیال بازماندند.

در جریان رقابت‏های تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر زنان، مه‌لقا جام بزرگ در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 198، 190 و 193 امتیاز به دست آورد و با مجموع 581 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت.

الهه احمدی دیگر نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 193، 187 و 178 امتیاز به دست آورد و با مجموع 527 امتیاز در رده چهل و سوم قرار گرفت.

جام بزرگ و احمدی با قرار گرفتن در رده‏های چهاردهم و چهل و سوم از صعود به مرحله نهایی مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازماندند. هشت نفر نخست این بخش از رقابت‏ها راهی مرحله نهایی شدند.