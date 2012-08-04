به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازیهای المپیک امروز شنبه در ورزشگاه Royal Artillery Barracks برگزار شد. در این بخش از رقابتها که با حضور نمایندگان 49 کشور - به غیر از نماینده استرالیا که از حضور در بازیها انصراف داده است - برگزار شد، دو نماینده کشورمان با قرار گرفتن در ردههای چهاردهم و چهل و سوم از صعود به فنیال بازماندند.
در جریان رقابتهای تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر زنان، مهلقا جام بزرگ در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 198، 190 و 193 امتیاز به دست آورد و با مجموع 581 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت.
الهه احمدی دیگر نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که در بخش درازکش، ایستاده و دو زانو به ترتیب 193، 187 و 178 امتیاز به دست آورد و با مجموع 527 امتیاز در رده چهل و سوم قرار گرفت.
جام بزرگ و احمدی با قرار گرفتن در ردههای چهاردهم و چهل و سوم از صعود به مرحله نهایی مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر بازماندند. هشت نفر نخست این بخش از رقابتها راهی مرحله نهایی شدند.
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