رضایت ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی دو درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهرام پور صبح شنبه در نشست کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری اطلاعات و تحول اداری استان، اظهارداشت:این طرح در سال گذشته نیز در استان اجرا شده اما امسال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی دامپزشکی، بیمه خدمات درمانی و بانک تجارت را سه دستگاه نخست استان در تکریم ارباب رجوع طی ارزیابی سال گذشته عنوان کرد و بیان داشت: این رتبه بندی براساس شاخص رضایت مندی ارباب رجوع از خدمات رسانی تعیین می شود.

شهرام پور با بیان اینکه برترین های این طرح به جشنواره شهید رجایی راه می یابند، تصریح کرد: در این جشنواره دستگاه های اجرایی از نظر خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه امسال دستگاه های اجرایی باید برای شرکت در جشنواره شهید رجایی پروژه بهبود خدمات به ارباب رجوع داشته باشند، افزود: دستگاه های فاقد این پروژه از این ارزیابی حذف می شوند.

شهرام پور با اشاره به اینکه دستگاه ها براساس دو شاخص عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزود: ارزیابی شاخص های عمومی شامل محورهای هفت گانه است.

وی استقرار توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، توانمندسازی خدمات، شهروند مداری و رضایت مندی مردم از جمله این شاخص ها است.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی از اعزام 9 تیم نظارت برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها پیش بینی شده است، یادآور شد: از این تعداد سه تیم در حوزه عمومی، سه تیم در حوزه اختصاصی و یک تیم به عنوان واحد شهرستانی در ارزیابی شرکت می کنند.