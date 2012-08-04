اطلاع رسانی مناسب برنامه های هفته دولت در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

به گزارش خبرنگارمهر، کیومرث مرادی ظهرشنبه در کمیته اطلاع رسانی برنامه های هفته دولت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هفته دولت سال جاری آخرین هفته دولت دهم است، اظهار داشت: اطلاع رسانی برنامه ها و اقدامات در این هفته توسط رسانه ها و خبرگزاریها از ضرورت بالایی برخوردار است.

وی گفت: در این هفته برنامه ها و افتتاحیه ویژه ای انجام می شود که باید با اطلاع رسانی و خبر رسانی مناسب، این برنامه ها به اطلاع مردم رسانده شود.

مرادی اذعان داشت: معرفی یک خبرنگار توسط خبرگزاریها برای پوشش برنامه های هفته دولت در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد وباید با برنامه ریزی مناسب اقدامات دولت در هفته دولت خبر رسانی شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از پیشنهادات رسانه های استان برای اطلاع رسانی بهتر برنامه های هفته دولت چهارمحال و بختیاری استقبال می کنیم.