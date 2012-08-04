به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز شنبه 14 مرداد در حاشیه اختتامیه پنجمین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها در جمع خبرنگاران به سئوالات مختلف درباره پروندههای خبرنگاران متقاضی دریافت تسهیلات مسکن، گرانی کاغذ مطبوعات، تغییرات جشنواره سراسری مطبوعات، آخرین وضعیت پرونده رویترز، پوشش رسانهای اجلاس جنبش عدم تعهد و برخی دیگر از رویدادهای حوزه رسانه توضیح داد.
آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران متقاضی وام مسکن
وی ابتدا درباره وام مسکن خبرنگاران گفت: مهلت ثبت نام برای دریافت این تسهیلات تا 18 مرداد تمدید شد تا همه متقاضیان بتوانند ثبت نام خود را قطعی کنند. کار مادر این مرحله تمام شده و متقاضیان و واجدان شرایط احصا شدهاند و منتظر هستیم به ما ابلاغ شود تا اسامی آنها را به نهادهای مربوطه اعلام کنیم.
محمدزاده در جواب یکی از خبرنگاران که گفت «خبرنگاران رسانه ملی از این تسهیلات محرم هستند» یادآور شد: متولی این دسته از خبرنگاران، رسانه ملی است ولی ما نگفتهایم که نباشند. هر کسی عضو سامانه سمان است، میتواند ثبت نام کند؛ چه رسانه ملی چه دیگر رسانهها. ولی ممکن است مسکن خبرنگاران رسانه ملی که با آن رابطه استخدامی دارند، آنجا تامین شود ولی اگر تامین نشود میتوانند اینجا هم اقدام کنند.
تعیین سرممیزی واحد برای محاسبه مالیات مطبوعات
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ساز و کار محاسبه مالیات مطبوعات در توافقنامه جدید این معاونت با سازمان امور مالیاتی هم گفت: دوستان ما در مطبوعات و خبرگزاریها برای انجام کارهای مالیاتی خود معمولاً ب شعب مختلف سازمان امور مالیاتی مراجعه میکنند ولی با رایزنیهای صورت گرفته، قرار شد یک دفتر در تهران به عنوان سرممیزی ویژه رسیدگی به امور مالیاتی مطبوعات و خبرگزاریها تعیین شود.
وی در عین حال تاکید کرد: البته قرار نیست مطبوعات مالیات بپردازند؛ مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند اما شرط این معافیت، پر کردن اظهارنامه مالیاتی است. چون این شعب متعدد بود دوستان ما سرگردان میشدند اما از این پس همه این امور دریک شعبه متمرکز میشود.
کاغذ باز هم به فهرست کالاهای اولویتدار در تخصیص ارز 1226 تومانی بازگشت
محمدزاده در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره برنامههای معاونت مطبوعاتی برای حل مشکل کاغذ روزنامهها گفت: زمانی که اولویتبندی کالاها برای تخصیص دلار 1226 تومانی صورت گرفت، کاغذ در اولویت ششم بود ولی رایزنیهایی صورت گرفت و وزیر محترم ارشاد نامهای به هیئت دولت نوشت و ذیل این نامه دستور داده شد که کاغذ به عنوان مواد اولیه کشور محاسبه شود و اولویت آن به جایگاههای دوم و سوم ارتقا یافت.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ابراز امیدواری این مسئله تغییری در قیمت کاغذ به سود دارندگان روزنامهها ایجاد کند.
وی خطاب به یکی از خبرنگاران که معتقد بود «تاکنون شاهد طرحی در جهت حمایت از خبرنگاران از جانب معاونت مطبوعاتی نبودهایم» اعطای بورس تحصیلی به برگزیدگان جشنواره سراسری مطبوعات، افزایش جوایز این جشنواره، اعطای وام مسکن و برگزاری جشنوارههای متعدد مطبوعات را به عنوان فعالیتهای دوره اخیر در جهت حمایت از قشر رسانه، یادآور شد.
محمدزاده در عین حال گفت: خبرنگاران عزیز ما شایسته خدمت بیشتر از این هستند و هر جایی که بتوانیم این خدمات را بیشتر میکنیم.
نحوه استفاده خبرنگاران از بیمه صندوق حمایت
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره بیمه خبرنگاران از طریق صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران گفت: خبرنگاران الان میتوانند با پرداخت مبلغی ماهیانه به این صندوق تا سقف 20 میلیون تومان خود را بیمه کنند. آنهایی هم که در رسانههای خود مشمول بیمه هستند، از این خدمات استفاده میکنند. اگر هم خبرنگاری هست که مشکل بیمه دارد یعنی نه صندوق حمایت او را بیمه میکند نه رسانهاش، اداره امور خبرنگاران ما آماده پیگیری مشکل او است.
وی اضافه کرد: فکر نمیکنم خبرنگاری باشد که مشکل بیمه داشته باشد؛ مگر اینکه خودش برای آن اقدام نکرده باشد.
تامین اجتماعی فعلاً خبرنگاری را شغل سخت نمیداند
محمدزاده درباره تفسیری هم که تامین اجتماعی از فعالیت خبرنگاران که میبایست مشمول بازنشستگی با 20 سال سابقه کار باشد، دارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی حقوق بگیرها را چه آنها که خبر تهیه میکنند و چه دیگران، مشمول قانون مربوط به کار سخت و زیان آور نمیداند بلکه اشخاصی را مشمول این قانون میداند که برای کارشان حقوق دریافت میکنند و از آن پول بیمه کسر نمیشود و اگر کسی 20 سال اینگونه کار کند، او را مشمول قانون مذکور میداند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: تلاش میکنیم که این اختلاف نظر را برطرف کنیم البته این نیاز به رایزنیهای جدی دارد.
وی همچنین در توضیح اقداماتی که برا رفع این اختلاف نظر صورت گرفته، از پایان گرفتن تدوین آئین نامه کار حرفهای خبرنگاری خبر داد و افزود: این آئین نامه در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار دارد. در این آئین نامه کار خبرنگاری تعریف شده و چون مصوب از طرف دولت است، سازمان تامین اجتماعی موظف است بر اساس آن عمل کند.
محمدزاده اطمینان داد: در صورت اجرای این آئین نامه، همه مسائل مربوط به کار خبرنگاران اعم از بیمه و مالیات برطرف شود.
اطلاعی از ضیافت افطار رئیس جمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار ندارم
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که سه روز پیش از روز خبرنگار (17 مرداد) در جمع اصحاب رسانه سخن میگفت، در پاسخ به این سئوال که «چه خبر خوشی برای خبرنگاران دارید؟» گفت: من این روز را به همه شما تبریک میگویم.
وی همچنین از ضیافت افطاری رئیس جمهور با خبرنگاران اظهار بیاطلاعی کرد.
محمدزاده همچنین از ساماندهی همه پایگاههای خبری خبر داد و گفت: به مرور برای پایگاههای خبری پرونده تشکیل میشود و با توجه به تعداد و کیفیت تولیدات آنها، به آنها مجوز فعالیت داده میشود.
تغییرات در جشنواره سراسری مطبوعات
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره تغییرات جشنواره سراسری مطبوعات در سال جاری نیز گفت: ما جوایز این جشنواره را 10 برابر کریم و از میانگین 500 هزار تومان به 5 میلیون تومان رساندیم. جشنواره سالیانه از این پس برآیند همه جشنوارههایی است که در کشور برگزار میشود یعنی منتخبین 4 جشنواره فصلی در هر سال، منتخبین جشنواره رضوی، منتخبین جشنواره سفر امید، منطقهای استانی و قس علی هذا.
به گفته وی برترین نفرات این جشنوارهها در جشنواره سراسری به رقابت با یکدیگر میپردازند و برترین آنها، برندگان جشنواره مطبوعات خواهد بود.
محمدزاده تاکید کرد: آن وقت است که ما میتوانیم مدعی شویم اثر برنده جشنواره مطبوعات یک اثر فاخر است. جشنواره سال 91 برآیند همه جشنوارهها خواهد بود.
رویترز رضایت شاکیان را جلب کند، فعالیت خود را از سر میگیرد
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده خبرگزاری رویترز گفت: دادگاه این خبرگزاری در جریان است و رویترز را موظف کرده که رضایت شاکیان خصوصی پرونده را که یک تیم ورزشی هستند، جلب کند. در صورتی که رویترز بتواند رضایت شاکی پرونده را جلب کند، میتواند فعالیت خود را در تهران از سربگیرد.
لایحه نظام جامع رسانهای در مراحل پایانی تدوین است
وی درباره لایحه نظام جامع رسانهای هم که در دولت در دست تدوین است، یادآور شد: کار کمیسیون فرهنگی تمام شده و چند جلسه دیگر هم در کمیسیون لوایح دارد و کارشناسان حقوقی و کارشناسان ما هر هفته دو جلسه در دولت دارند.
روزنامهها تنها با مجوز نهاد متولی اجازه تبلیغ در حوزههای مختلف را دارند
محمدزاده در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره تبلیغ کالاهای خارجی در روزنامهها گفت: محدودیتهایی در این باره وجود دارد. رویهای که اخیراً ایجاد شده این است که آگهیهایی که در حوزههای مختلف داده میشود، باید مجوز نهاد قانونی متولی آن حوزه را هم داشته باشد؛ آگهیهای پولی و بانکی، باید حتماً مجوز بانک مرکزی را داشته باشد، آگهیهایی که در حوزه میراث فرهنگی باشد، باید حتماً مجوز سازمان میراث فرهنگی را داشته باشد و قس علی هذا.
ستاد رسانهای اجلاس جنبش عدم تعهد در ریاست جمهوری تشکیل شده است
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره تمهیداتی که برای پوشش رسانهای اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران پیش بینی شده است، تاکید کرد: ستاد رسانهای این موضوع در ریاست جمهوری مستقر شده و مدیرکل رسانههای خارجی ما هم عضو آن است. پیش بینی میشود گروههای رسانهای متعددی به ایران بیایند و ما هم جلسات مرتبی را برای دادن ویزا به آنها داشتهایم و کارها در این موضوع در حال انجام است و به نطر میرسد شاهد پوشش رسانهای خیلی خوبی در این اجلاس باشیم.
رسانهها بکوشند در سال آخر دولت دهم نیز اخلاق را رعایت کنند
وی سئوال آخر خبرنگار مهر را که پرسید «با توجه به اینکه در سال آخر دولت دهم قرار داریم و انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش است، چه پیش بینی از فضای مطبوعاتی کشور در این یک سال دارید؟» گفت: ما در این سال همه را به اخلاق اسلامی، مدارا و تهذیب رسانه دعوت میکنیم و خودمان هم سعی میکنیم در این جهت حرکت کنیم. اگر هم رسانهها رعایت نکنند، آنها را به خدا حواله میدهیم!
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