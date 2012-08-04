به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز شنبه در اولین نمایشگاه و فروشگاه ابتکارات و اختراعات بسیج در باره تحریم های کشورهای غربی علیه ایران افزود: دشمن سال‌ها است که به هراس افتاده و توطئه‌های زیادی علیه انقلاب به کار گرفته اما به دلیل حضور مردم در صحنه با شکست مواجه شده است.

فضلی درخصوص مجاهدت ها و تلاش های رزمندگان دفاع مقدس بویژه شهید طهرانی مقدم خاطرنشان کرد: طهرانی مقدم و رزمندگان دوران دفاع مقدس به گونه ای عمل کردند که در حال حاضر موشک‌هایی که در ایران تولید می‌شود تا شعاع قابل ملاحظه‌ای پیرامون ایران اسلامی را در صورت نیاز و هجمه محافظت می‌کند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر امروز مستکبرین و دشمنان می‌توانستند گام جدیدی بردارند قطعا از آن دریغ نمی‌کردند.

