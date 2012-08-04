مصرف گرایی مانعی در نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی

سید محمد حسینی در گفتگو با مهر، با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی جزء مباحثی است که در یک مقطع خاص امکان دارد برای یک کشور اجرا شود.



وی در ادامه با اشاره به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشورمصرف گرایی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: آمار مصرف برخی کالاها در کشور نشان دهنده این امر است که مصرف این کالاها در کشور بالاتر از استانداردها جهانی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی تاکید کرد: اگر با فرهنگ سازی، مصرف گرایی در کشور را به استاندارهای جهانی برسانیم می توانیم درمقابل تحریم ها ایستادگی کنیم.

وی ادامه داد: باید با شفاف سازی های لازم برای مردم تبیین شود که مصرف گرایی بخصوص در زمینه خوراکی و استفاده از برخی لوازم زندگی بالاترازاستانداردهای جهانی هستیم.

دارنده دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید براینکه باید از بکار بردن افعال منفی مانند اینکه به مردم بگوئید مصرف نکند پرهیز شود ادامه داد: باید برنامه ریزی ها و فرهنگ سازی به سمتی باشد که به مردم تبیین شود درست مصرف کنید نه اینکه مصرف نکنید.



حسینی توجه به بخش تولید در کشور را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر نقش بسزایی این بخش در اقتصاد مقاومتی بیان کرد: باید در این زمینه از منابع تولید به خوبی بهره برد و از تولید کنندگان نیز خواست تا در تولید کالا بهترین کیفیت و استانداردها را رعایت کنند.



وی بحث شایسته سالاری را مطرح و ادامه داد: در بخش تولید نیز اگر هر کس در جای خود و بر اساس استعدادها فعالیت کند و درست نیز به تولید بپردازد و با وجدان و انضباط اجتماعی را رعایت کند و از کم کاری بپرهیزید قطعا بخش تولید کشور نیز به یک اقتصاد مقاوم میتواند به راحتی در برابر تحریم ها ایستادگی کند.



وی بخش توزیع را نیز مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: توزیع امکانات در جامعه نیز باید بر اساس نیازهای جامعه باشد تا بتوانیم از امکانات بهترین استفاده را داشته باشیم و از هدر رفت آن جلوگیری کنیم.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی توصیه های دین اسلام و پیروی از سیره انبیاء را مورد تاکید قرارداد و بیان کرد: چگونه فردی می تواند خود را پیرو امام علی (ع) بداند اما از سیره ایشان که ساده زیستی و دوری از تجملات است دوری کند.