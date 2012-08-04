داوطلبان تدریس حوزه علمیه خواهران استان قم ارزیابی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدمهدی طاهر کارشناس محتوایی نمایندگی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در امور واحدهای آموزشی قم و تابعه گفت: طی این ارزیابی، صلاحیت 32 نفر از اساتید معرفیشده از سوی مدارس علمیه شهرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مدارس علمیه خواهران شهرهای کاشان و آران و بیدگل در کنار سایر مدارس علمیه خواهران استان قم مستقیما از طریق مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران مدیریت میشوند، افزود: در ارزیابی اخیر داوطلبان تدریس از شهرهای کاشان و آران و بیدگل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
حجتالاسلام طاهر تصریح کرد: علاوه بر این شهرها، بنا به درخواست مدیریتهای استانی، برخی داوطلبان تدریس در استانهای مرکزی، کرمان و مازندران نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این اساتید با گرایشهای ادبیات عرب، تفسیر و علوم قرآنی، فلسفه و منطق، فقه و اصول و عقاید و کلام در ارزیابی شرکت کردند.
طاهر اساتید ارزیاب این دوره را حجج اسلام نیازی، فروزانفر، محفوظی و ترابی برشمرد و گفت: نتایج ارزیابی داوطلبان تدریس پس از تایید نهایی مدیریت اساتید مرکز مدیریت حوزههای علمیه خوهران به مدارس ذیربط ابلاغ خواهدشد
سیستم مدیریت پایگاه داده سامانه مالی حوزههای علمیه خواهران اجرا میشود
وی با اشاره به اینکه این سیستم امکان اجرای همزمان پایگاههای دادههای مختلف را فراهم میسازد، اضافه کرد: این سیستم، پیشنیاز استقرار و راهاندازی سیستم تجمیعکننده اطلاعات حسابداری به حساب میآید.
مدیر امور مالی حوزههای علمیه خواهران گفت: سیستم تجمیعکننده اطلاعات حسابداری این امکان را فراهم میآورد که حسابهای دفاتر مالی در سطح مدارس علمیه، مدیریتهای استانی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تجمیع شوند و در نهایت به مراجع ذیربط گزارش شوند.
وی با اشاره به ویژگیها و قابلیتهای سیستم مدیریت پایگاه دادههای سامانه مالی افزود: این سیستم امکان ایجاد و نگهداری پایگاه دادههای مختلف و کار با آنها به صورت همزمان، به روزرسانی یکباره تمام پایگاههای دادهها، ایجاد ارتباط دوطرفه بین سیستم راهبر و پایگاههای داده محلی و پشتیبانیگیری و بازیابی اطلاعات مرکزی را فراهم میسازد.
استادجعفری با اشاره به اینکه این سیستم اکنون در ستاد مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به اجرا درآمده است، اضافه کرد: این سیستم اکنون در سطح مدیریتهای استانی و پس از آن در سطح مدارس علمیه خواهران نیز به اجرا درخواهد آمد.
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