جوانان و نوجوانان با تعالیم دینی بیشتر انس داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری ظهر شنبه در جمع مردم، ماه مبارک رمضان را فرصت مناسبی برای ارتقای اخلاق و فرهنگ دینی جامعه دانست و افزود: رمضان ماه میهمانی خداوند متعال است.

وی اظهار داشت: پیام اصلی و اساسی ماه مبارک رمضان اصلاح جامعه اسلامی و تامین عدل، انصاف و برادری میان مسلمانان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت:‌ جامعه اسلامی با الهام از آموزه ها و برکات این ماه، هرگونه نابسامانی ‌و آلودگی اجتماعی را از خود دور خواهد کرد.

وی همچنین افزود: از برکات این ماه مبارک باید برای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ عمومی در سطوح و جنبه‌ های مختلف مانند صله رحم، تکریم بزرگان، کمک به نیازمندان و ارتقای اخلاقیات عمومی بهره گیری شود.

یاری در ادامه با اشاره به اینکه باید با هجمه‌های فرهنگی غرب با توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی مبارزه کرد، اظهار داشت: دشمنان با استفاده از راهکارهای جنگ نرم درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند از اینرو باید از تمام توان خود برای مقابله با توطئه‌ های دشمنان بهره جست.

وی اجرای امر به معروف و نهی از منکر را مناسب‌ ترین روش در احیای ارزشهای دینی دانست و یادآور شد: اجرای این فریضه الهی نیز در کاهش منکرات و آسیبهای اجتماعی موثر بوده که باید به آن توجه ویژه شود.