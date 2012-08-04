عوامل شهادت مسئول منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مرادی در رابطه با به شهادت رسیدن مسئول منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر بیان داشت: شب گذشته ساعت 22 و 30 با اعلام شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه لشگردر به مرکز حفاظت محیط زیست و پیرو آن، خودروی گشت محیط زیست به سمت محلی که صدای تیراندازی شنیده بود حرکت می کند.

مرادی عنوان کرد: خودرو گشت سازمان حفاظت از محیط زیست در مسیرخود با یک خودرو پیکان پلاک شخصی رو به رو می شود که توسط تابلوی ایست از آنها می خواهند که خودرو را متوقف کنند اما راننده خودرو پیکان بدون توجه به ایست ماموران محیط زیست به حرکت خود ادامه می دهد.

وی گفت: بعد از تعقیب و گریز یکی از سرنشینان خودروی پیکان به سمت خودرو گشت محیط زیست تیراندازی می کند و پس از تعقیب و گریز مجدد ماموران محیط زیست به سمت لاستیک عقب و جلوی خودرو پیکان به منظور متوقف کردن آن شلیک می کنند که هیچ گونه آسیبی به سرنشینان و بدنه خودرو وارد نمی شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری همدان اضافه کرد: خودرو پاژن گشت محیط زیست به سرعت از خودرو پیکان عبور می کند و پس از توقف، دنده عقب به سمت خودرو متوقف شده متخلفین حرکت می کند و پس از توقف خودرو پاژن، یکی از متخلفان با سلاح برنو از خودرو پیاده شده و از عقب به سمت خودرو پاژن شلیک می کند که متاسفانه گلوله پس از برخورد به شیشه عقب و عبور از صندلی به کتف چپ عبداله یاری مسئول منطقه حفاظت شده لشگردر برخورد می کند.

وی افزود: عبدالله یاری پس از حدود 15 دقیقه به بیمارستان انتقال داده می شود اما علی‌الرغم تلاش های تیم پزشکی متاسفانه به دلیل برخورد گلوله به شاهرگ کتف ساعت 22:12 عبداله یاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مرادی ضمن تشکر از حضور به موقع و تلاش های نیروی انتظامی استان و شهرستان ملایر ادامه داد: مجموعه نیروی انتطامی شهرستان با حضور به موقع هر سه شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری همدان عنوان کرد: یکی از متخلفان تحت تدابیر امنیتی اکنون در بیمارستان در حال مداوا است و دو نفر دیگر در بازداشتگاه به سر می برند.

شهادت محیط بان همدان توان مضاعفی برای حامیان محیط زیست است

همچنین به دنبال شهادت یکی از محیط بانان منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر، اداره کل حفاظت محیط زیست همدان بیانیه ای اعتراض آمیز صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: شکارچیان این بار نیز در پی بارها ارتکاب اعمال تبهکارانه گذشته شان در حق انسان ها و حیوانات ثابت کردند که نه ورزشکار و نه علاقمند به تفریح و طبیعت هستند.

این بیانیه ادامه می دهد: این افراد ثابت کردند که موجوداتی ساقط از ارزش های انسانی و اخلاقی هستند و این بار حادثه ای دیگر برای محیط بانی دیگر از استان همدان، جامعه محیط زیست ایران را در سوگ فرو برد.

در این بیانیه تاکید شده محیط بان خدوم منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر شهید 'عبدالله یاری' در جهت انجام وظایف قانونی خود و برخورد با متخلفین و سوداگران حیات وحش، امروز بر تارک محیط زیست این استان نشان شجاعت و دلیرمردی حک کرد.

این بیانیه می افزاید: کسی که با خون خود بر عزت و شرف محیط بانان این استان مهر تایید زد و در گوش مردمان این دیار یک سوال تا ابد بی جواب طنین انداز شد که براستی به کدامین گناه کشته شدند؟!

منطقه حفاظت شده لشگردر با وسعت 16 هزار هکتار و با ارتفاع 2758 متر از سطح دریا در استان همدان واقع شده و به لحاظ طبیعت مساعد از نظر آب، پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی زیستگاه مناسبی برای جانوران و پرندگان بوده است.