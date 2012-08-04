"هری کثیف" از رامنی جمهوریخواه حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در مراسم جمع آوری کمک به ستاد انتخاباتی "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیداهو، "کلینت ایستوود" بازیگر و کارگردان هالیوود به جمع هواداران وی پیوست.

بازیگر نقش اصلی فیلم "هری کثیف" در بیان علت حمایت خود از رامنی گفت: من فکر می کنم که کشور به یک چرخش نیاز دارد. وی افزود: ما در حال حاضر بیش از هر زمانی به رامنی نیاز داریم و من به وی رای می دهم.

این در حالی است که ایستوود در ماه فوریه به شبکه فاکس نیوز گفته بود قصد حمایت از هیچ سیاستمداری را ندارد. این بازیگر و کارگردان 82 ساله آمریکایی که پیشتر نیز در یک فیلم تبلیغاتی برای "باراک اوباما" حضور یافته، در توجیه رویکرد متناقض خود گفت این اقدام را به این دلیل انجام داده که از نظر سیاسی وابسته به هیچ جناحی نیست.

گفتنی است نامزد جمهوریخواه انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا که به تازگی از سفر پر حرف و حدیث خود از اروپا بازگشته از نظر میزان جمع آوری کمکهای مالی برای ادامه فعالیتهای انتخاباتی خود فاصله زیادی تا رسیدن به "باراک اوباما" دارد.