به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هادی نژاد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری اظهار داشت: با توجه به برگزاری طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان بصورت دو شیفت صبح و عصر در سطح بازار شهرستان ساری ادامه داشته است.



وی افزود: در این مدت بیش از دو هزار و 350 مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی نظیر رستوران ها، مراکز اقامتی تفریحی، اغذیه فروشی ها و سایر واحدها صورت پذیرفت.

هادی نژاد، تعداد متخلفان شناسایی شده را 320 مورد اعلام کرد و افزود: پرونده های متشکله اعم از گرانفروشی،عدم درج قیمت، کم فروشی و تقلب، عرضه خارج از شبکه به ارزش شش میلیارد و 642 میلیون ریال بوده که جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

نشست مشترک بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی مازندران



نشست مشترک روسای شعب بانک کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی استان با اشاره به جایگاه طرحهای توسعه کشاورزی گفت: اولویت بانک کشاورزی استان در حال حاضر طرحهای توسعه کشاورزی بوده و باید از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود استفاده کنیم.

وی افزود: ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین بانک و سازمان جهاد کشاورزی استان موجب تسریع کارها و پیشبرد موفق اهداف طرح خواهد شد و یکی از مهمترین اهداف این نشست هم افزایی در این خصوص است.

وی با اشاره به جایگاه منابع و مصارف در بانک و فصل برداشت برنج از حاضرین خواست نهایت تلاش خود را در جمع آوری منابع بکار گیرند تا بتوانیم با توان بیشتر در خدمت بخش کشاورزی باشیم.