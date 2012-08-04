ساخت نخستین پل زیر قوسی درون شهری کشور در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‏رضا خسروی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه ساخت پل معلم سمنان با اشاره به ظرافت، زیبایی و مقاومت این پل، اظهار داشت: پل روگذر معلم سمنان با هدف تسهیل در تردد شهروندان و افزایش توان ترافیکی شهر سمنان احداث می‏شود.

وی با اشاره به حدود 50درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مهم پل معلم سمنان، خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی در سفر استانی اخیر خود به سمنان از این پل بازدید کرد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از مشکل ترافیک سمنان با بهره برداری از این پل حل خواهد شد، اظهار داشت: نمای شهر سمنان پس از تکمیل و بهره‏برداری از این پل تغییر خواهد کرد.

خسروی با اشاره به اینکه این اولین پل زیر قوسی درون‏شهر در کشور است که به صورت روگذر اجرا می‏شود، تصریح کرد: پل روگذر معلم سمنان به عنوان نمونه ارزنده‏ای در بخش عمران شهری و نخستین پل زیر قوسی درون‏شهری در کشور ثبت خواهد شد.

وی افزود: توجه به زیرساخت‏های اساسی شهری در سمنان باید روز به روز بیشتر شود و مسئولان استانی باید به مرکز استان عنایت ویژه‏ای داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توسعه همه‏جانبه هر شهر را در گرو تامین زیرساخت‏ها لازم دانست و اظهار داشت: مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی شهری در ابعاد مختلف باید در بر گیرنده رفاه مردم باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد پیمانکار این طرح گفت: هدف از این گونه بازدیدها، فقط ارزیابی روند پیشرفت کار و اعلام همراهی با مسئولان است.