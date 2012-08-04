ساخت نخستین پل زیر قوسی درون شهری کشور در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه ساخت پل معلم سمنان با اشاره به ظرافت، زیبایی و مقاومت این پل، اظهار داشت: پل روگذر معلم سمنان با هدف تسهیل در تردد شهروندان و افزایش توان ترافیکی شهر سمنان احداث میشود.
وی با اشاره به حدود 50درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مهم پل معلم سمنان، خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی در سفر استانی اخیر خود به سمنان از این پل بازدید کرد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از مشکل ترافیک سمنان با بهره برداری از این پل حل خواهد شد، اظهار داشت: نمای شهر سمنان پس از تکمیل و بهرهبرداری از این پل تغییر خواهد کرد.
خسروی با اشاره به اینکه این اولین پل زیر قوسی درونشهر در کشور است که به صورت روگذر اجرا میشود، تصریح کرد: پل روگذر معلم سمنان به عنوان نمونه ارزندهای در بخش عمران شهری و نخستین پل زیر قوسی درونشهری در کشور ثبت خواهد شد.
وی افزود: توجه به زیرساختهای اساسی شهری در سمنان باید روز به روز بیشتر شود و مسئولان استانی باید به مرکز استان عنایت ویژهای داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توسعه همهجانبه هر شهر را در گرو تامین زیرساختها لازم دانست و اظهار داشت: مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی شهری در ابعاد مختلف باید در بر گیرنده رفاه مردم باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد پیمانکار این طرح گفت: هدف از این گونه بازدیدها، فقط ارزیابی روند پیشرفت کار و اعلام همراهی با مسئولان است.
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