به مذاكرات منطقي و عزتمند با اروپا ادامه مي دهيم اما كوتاه نمي آييم// موضع رسمي ما عدم پذيرش تعليق دائمي غني سازي است

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر"، وي شب گذشته در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري با اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: كشورهاي اروپايي بدون تاثيرپذيري از القائات منفي و سياسي آمريكا باعث ايجاد خلل در روند اعتمادسازي دوطرفه نشوند.



وي خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران به هيچ قيمت حاضر به تعليق دائمي غني سازي نيست و اين مهم، موضع رسمي و دائمي ايران خواهد بود.



روحاني تصريح كرد: آمريكا با هر بهانه اي به دنبال ايجاد مانع براي دستيابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي است و همواره در راه اعتمادسازي ميان ايران و كشورهاي اروپايي خلل ايجاد مي كند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اراده ايران براي استفاده از حق مسلم خود در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي، گفت: هيات مذاكره كننده ايران به صراحت به طرف اروپايي خود اعلام كرده اند كه حاضر نيستيم از دانش هسته اي خود دست برداريم.



هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: تصميمات مربوط به مذاكرات هسته اي با كشورهاي اروپايي با وحدت رويه و در بالاترين مراكز تصميم گيري نظام هدايت مي شود.



وي ابراز اميدواري كرد روند امور با عزت و اقتدار و تدبير و حكمت مسئولان نظام به سمت و سويي پيش برود كه مصالح و منافع نظام اسلامي به طور كامل حفظ شود.

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