حضور اتباع غیرمجاز باعث ایجاد معضلات امنیتی، بهداشتی و اشتغال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی ظهر شنبه در جلسه کمیته اتباع و مهاجران خارجی اظهار داشت: اتباع بیگانه در فعالیت ‌های غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، فروش کالاهای قاچاق در بازار و... نقش دارند.

وی گفت: یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی که بواسطه حضور اتباع افغانی در کشور بوجود آمده موضوع اشتغال است زیرا حضور این اتباع در سال ‌های متمادی در کشور سبب اشغال پست ‌های شغلی و از بین رفتن مهارت‌ ها و عدم رغبت ایرانیان برای یادگیری این شغل ‌ها شده است.

وی همچنین به معضلات بهداشتی حضور اتباع بیگانه در کشور اشاره کرد و افزود: ورود و انتقال بیماری ‌های خطرناک به کشور بوسیله افراد ناقل یکی دیگر از معضلات حضور اتباع بیگانه است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ایرانشهر بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال اقداماتی فراگیر حتی در دورترین نقاط جهت ریشه کنی بیماری ‌های مهلک انجام داده و ریشه کنی آنها را در مجامع جهانی به ثبت رسانده است که متاسفانه با تردد اتباع بیگانه این بیماری ‌ها دوباره به کشور منتقل می ‌شود و عملا فعالیت ‌های چند ساله در زمینه ریشه کنی از بین می ‌رود.

وی تبلیغات و فرهنگ سازی در مقوله امنیت را از راهکارهای خروج اتباع بیگانه عنوان کرد و گفت: تبلیغ، تبیین و آگاه سازی مردم از معضلات امنیتی، بهداشتی و اقتصادی که در اثر حضور و تردد غیرمجاز اتباع در کشور ایجاد می ‌شود یکی از راهکارهای خروج اتباع بیگانه است.

وی افزود: ‌هزار و 600 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان که در بسیاری از هنجارهای اجتماعی دچار مشکل هستند تبعات زیادی را برای کشور ما وارد کرده است.

گنجی خواستار تلاش بیشتر اعضای کمیته اتباع و مهاجرین خارجی به ویژه دستگاه‌ های قضایی و انتظامی شهرستان برای شناسایی باندهای قاچاق انسان و محل ‌های دپوی مواد مخدر آنها شد.

مسئول کمیته اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان ایرانشهر نیز در این جلسه از دستگیری هزارو 225 نفر تبعه غیر مجاز افغانی و 230 تبعه پاکستانی از ابتدای سالجاری خبر داد.

مهدی دیوبند گفت: یک‌ هزار و 750 مورد بازرسی از صنوف انجام گرفته که در این بازرسی ها، 20 نفر کارفرما متخلف به مراجع قضایی معرفی و مبلغ 200 میلیون ریال جریمه شده ‌اند.