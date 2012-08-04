لیبی در آستانه تبدیل شدن به سومالی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره در مطلبی با عنوان "نگرانی از تبدیل لیبی به سومالی دیگر" آورده است : خشونت و هرج و مرج نتیجه طبیعی اوضاع لیبی است و این بدان سبب است که نیروهای ناتو زیرساختهای لیبی را ویران و دهها هزار نفر از مردم لیبی را به بهانه دموکراسی خیالی آواره کردند.

این روزنامه بیان کرد: برخی رژیمهای عربی و در راس آنها قطر در راستای خدمت به غرب و رژیم صهیونیستی در به وجود آمدن این وضع برای لیبی نقش زیادی ایفا کردند.

روزنامه مذکور می افزاید: برخی نگرانند که لیبی پس از حضور گروههای مسلح به شکل گسترده در اراضی آن به سومالی دیگری تبدیل شود.

"ناصر الهواری" رئیس کمیته حقوق بشر لیبی ضمن محکوم کردن ربودن تیم هلال احمر ایران در لیبی در این باره می گوید: مردم لیبی از نبود امنیت و عدالت رنج می برند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت احیای دستگاههای امنیتی سابق به منظور برقراری ثبات در لیبی می افزاید: آیا وزارت کشور قادر به برقراری ثبات در لیبی است یا گروههای خیالی که دست به فساد و نقض گسترده حقوق بشر می زنند؟ امنیت همه گروههای مقیم لیبی و هیئتهایی که از کشور دیدار می کنند، باید برقرار شود.

این در حالی است که "محمود جبریل" رئیس ائتلاف نیروهای ملی که بیشتر کرسی های پارلمانی را به دست آورده است، گفت: اگر ترورها و انفجارها در بنغازی ادامه پیدا کند لیبی به سومالی دیگری تبدیل می شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور مردم در صحنه افزود: این انفجارها و ترورها در بنغازی نوعی مخالفت با نتایج انتخابات لیبی است و مردم باید از منافع خود حمایت کنند.

جبریل بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی لیبی، احیای ارتش و نیروهای امنیتی و فراهم آوردن بستر لازم برای سرمایه گذاری در این کشور تاکید کرد.