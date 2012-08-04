فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل برای دفع تحریم های اقتصادی است، گفت: دشمنان راه های مختلفی را برای لطمه زدن به جمهوری اسلامی ایران امتحان کرده اند و زمانیکه تمامی این راه ها باشکست مواجه شده به فکر توسعه تحریم و استفاده از مباحث اقتصادی افتادند.

وی تصریح کرد: برای مقابله با این تحریمها استفاده و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بهترین راه است که در این میان حضور و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی لازم و ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز افزود: بخش خصوصی استان فارس از پتانسیلهای بسیار بالایی در مباحث مختلف برخوردار است که می تواند در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار باشد.

فرقانی تاکید کرد: ایجاد زیر ساختها از مهمترین مباحث توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در استان است که مسئولین باید به این موضوع بیشترین توجه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود بخش خصوصی استان فارس نیز از نهاد ها و سازمانهای مختلف به خصوص بانکها توقع بیشترین همکاری را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز ادامه داد: امروز بانکهای استان نیز باید در اجرایی شدن بحث اقتصاد مقاومتی همکاری لازم را داشته باشد نه اینکه به فکر دریافت تمام مطالبات خود از بخش خصوصی باشند.

فرقانی افزود: از طرفی دیگر بخش خصوصی استان از نهادهای مختلف دولتی مطالباتی دارد که دریافت آنها می تواند بر سرعت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس می تواند در صورت فراهم بودن امکانات، تولیداتی بهتر از تولیدات مشابه خارجی را ارایه کند یادآور شد: استان فارس از توانمندی بالایی در مباحث مربوط به تولیدات کشاورزی و صنعتی برخوردار است که در این میان باید با استفاده از این توان توسعه تولیدات داخلی را شاهد باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز افزود: استقبال ارگانها و سازمانهای استان فارس از تولیدات داخل استان می تواند پیشرفت و توسعه صنعت استان را به همراه داشته باشد.