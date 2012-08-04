شیوه های رفتاری زوجین در آموزشهای پیش از ازدواج تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان گفت: باید در آموزشهای پیش از ازدواج شیوه های رفتاری زندگی زناشویی تعریف و تبیین شود.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: با توجه به این نکته که اکثر طلاقها در ده سال اول زندگی شکل می گیرند باید با اموزش های گوناگون و ارائه مشاوره های کاربردی در جهت کاهش آمار طلاق گام برداشت.

وی بررسی تمام جوانب و موارد اختلاف زوجین را خواستار شد و اظهار داشت: با کار میدانی و تحقیق بر روی زوجین در آستانه طلاق باید مشاوره ها و کلاسهای آموزشی را کاربردی و اثربخش برنامه ریزی کرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: تذکر، ارائه راهکار و تجربه همواره در اصلاح و سازش راهگشا بوده وباید مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید به زوجین این موضوع را تفهیم کرد که طلاق راه برون رفت از مشکلات نیست بلکه حل مشکلات با ایجاد تحول در فکر و اندیشه و منش امکان پذیر است.

زندانهای کرمان به لحاظ امکانات فرهنگی و ورزشی از بهترین زندانهای کشور است

دادستان کرمان گفت: زندانهای استان کرمان به لحاظ امکانات فرهنگی و ورزشی از بهترین زندانهای کشور است و همه اینها در راستای اصلاح و تربیت زندانیان فراهم شده است.

یدالله موحد بیان داشت: از قدیم الایام برای امنیت جامعه از مجازات زندان استفاده می شود و همه واقفند در کنار منافع آن یک سری عوارض هم دارد ولی به عنوان یک ضرورت آن را می پذیرند و از آن به عنوان یک داروی تلخ تعبیر می کنند که هر بیمار ی مجبور است برای مداوا از آن استفاده کند.

وی گفت: زندان بهترین راه حل و راهکار نیست بلکه آخرین راه است و وقتی از این مجازات استفاده می شود باید همراه با چاره اندیشی جهت بازسازی شخصیت زندانی وبازگشت شرافتمندانه آن فرد به زندگی اجتماعی باشد.

موحد اظهار داشت: در بحث اصلاح وتربیت در زندانهای استان کرمان کارهای خیلی خوبی انجام می شود واز لحاظ امکانات فرهنگی وورزشی جزء بهترین زندانهای کشور است.

وی افزود: 70 درصد از زندانیان استان کرمان برای یک بار دچار خطا وجرم شده اند و باید برای آنها برنامه ریزی شود تا واقعا اصلاح شوند وشاهد بازگشت مجدد آنها به زندان نباشیم.

این مسئول قضایی ادامه داد: همه مسئولین قضایی وقضات براساس دستور مقام عظمای ولایت تلاش می کنند تا کمتر از مجازات زندان استفاده شود تا کاهش جمعیت کیفری را در زندانها شاهد باشیم تا زمینه فعالیتهای فرهنگی واصلاحی و تربیتی بیشتری فراهم آید.

موحد در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وضعیت خانواده زندانیان گفت: در کنار مددجویان، خانواده آنها مورد غفلت قرارنگیرند، زیرا اولین قربانی بعد از دستگیری مجرم، خانواده وی است چه از لحاظ وضعیت معیشتی، روانی، اجتماعی و بدتر از آن برچسب خانواده زندانی بودن و حس بی اعتمادی و بدگمانی جامعه نسبت به آنها، که اگر برای این خانواده ها به عنوان قشر در معرض آسیب اقدامات حمایتی نداشته باشیم زندان نه تنها مفید نیست بلکه ضررش به مراتب بیشتر است.

وی گفت : مهمترین برنامه در دستور کار انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان تحت پوشش قرار دادن خانواده ها و توانمندسازی آنها است.

لزوم استفاده از وسایل و تکنولوژیهای آموزشی نوین

دادستان عمومی وانقلاب کرمان و نقوی معاون ارجاع از کلاس های فرهنگی وهنری واحد فرهنگی دادگستری در مجتمع فرهنگی عدالت بازدید کردند.

یدالله موحد در این بازدید به بعضی از کلاس ها وارد و میزان آموزش فراگیران را در رشته های قرآن، زبان و سایر رشته های هنری مورد سنجش قرار داد.

دادستان کرمان در جمع مربیان گفت: فعالیت های خوبی را آغاز نموده اید و ارزش این فعالیت ها در تداوم و رفع عیوب آن خواهد بود.

وی افزود: باید در آموزش ها از شیوه ها و وسایل سنتی کمتر استفاده کرد و بیشتر از وسایل و تکنولوژی های جدید و نوین آموزشی بهره برد.

ارتباط پلیس با جامعه و نهادهای مدنی در شناخت از علل و عوامل جرم موثر است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در جلسه مشترک قضات دادسرا و فرماندهان انتظامی شهرستان کرمان گفت: چنانچه پلیس و دادسرا با جامعه و نهادهای مدنی در ارتباط باشند ، قطعا در شناخت و مقابله با علل و عوامل جرم موفق تر عمل خواهند کرد.

یدالله موحد افزود: امروزه جامعه جهانی و از جمله کشور ما با افزایش نرخ جرم و بزهکاری و در نتیجه تورم جمعیت کیفری مواجه است، این واقعیت موجب شده است دستگاههای متولی مقابله با بزهکاری از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی در تمامی سطوح و به طور جدی موضوع پیشگیری از جرم را در سرفصل برنامه ها و اولویت کاری خود قرار دهند.

دادستان کرمان اظهار داشت: جامعه و مدیران با توجه به اینکه در وضعیت فعلی پیشگیری از جرم اهمیت فوق العاده و حیاتی دارد نباید تردید به خود راه دهند و در این زمینه باید سرمایه گذاری لازم صورت گیرد و همه بنحو احسن به وظیفه خود عمل کنیم.

این مسئول قضایی تاکید کرد: رشد جرائم مالی خصوصا سرقت در مراکز پرجمعیت و شهرهای بزرگ موضوعی است که نباید از آن غفلت ورزید.

وی گفت: سه چهارم از وقوع سرقتها مرتبط با مراکزی است که تراکم جمعیت دارند و جرائم مهم و خشن ریشه در مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان و مشروبات الکلی و در اختیار داشتن سلاح گرم دارند.

موحد ابراز داشت: قاطعیت و جدیت در برخود با شبکه های توزیع مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی و دارندگان سلاحهای غیر مجاز امنیت عمومی جامعه را افزایش می دهد.

دادستان کرمان گفت: برخورد انفعالی و واکنش گرا بطور قطعی معضل بزهکاری را در جامعه حل نمی کند یعنی متولیان منتظر بمانند تا جرم واقع شود و بعد به دنبال کشف آن و تعقیب و مجازات مجرم باشند، این درمان و علاج بزهکاری نخواهد بود، بلکه باید با همکاری بخشهای مختلف حاکمیتی، نهادهای مدنی و بدنه جامعه علل و عوامل جرم شناسایی و تحت کنترل در آیند، این برخورد فعال در کنار عکس العملهای کیفری جامعه مشکل گشا خواهد بود.

وی ادامه داد: این مهم هم عهده مردم و نهادهای قانونی است قوه قضاییه یا پلیس به تنهایی هم نمی تواند این معضل را حل کند بلکه تجمیع ظرفیتها و توانمندیها لازم است.

موحد تصریح کرد: قضات و مجموعه انتظامی در استان کرمان باید سازمانها و ادارات دولتی یا موسسات خدمات عمومی را در انجام وظایفشان یاری برسانند و حمایت قانونی لازم را از آنان بعمل آورند تا آنها بتوانند خدمات کیفی بیشتری را به مردم برسانند.

این مسئول قضایی گفت: گاهی یک نفر به بهانه های مختلف اجرای یک پروژه عمرانی مهم را متوقف می کند یا افرادی به حقوق عمومی و انفال تعرض می کند، در این موارد سرعت و قاطعیت در رسیدگی به موضوع و تنبیه متجاوز و متعدی بنحو عبرت آموز بسیاری از موانع فرا روی سازمانها را مرتفع می سازد.

موحد گفت: از وظایف مهم و اساسی دادسرا و ضابطین، دفاع از حقوق عمومی است به همین مناسبت هم دادسرا را به عنوان نهاد مدعی العموم معرفی کردند.







