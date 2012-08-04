به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس درباره این مسابقه تصریح کرد: هر چند تیم پرسپولیس ناهماهنگ است و کارش را دیر شروع کرده است اما رفته رفته شکل تیمی بهتری پیدا می‌کند. سه بازی گذشته شاگردان ژوزه در لیگ برای آنها مانند دیدارهای دوستانه بوده و به آنها کمک زیادی کرده است.

وی درباره بخشیده شدن تماشاگران پرسپولیس تاکید کرد: به هر حال این تصمیمی است که فدراسیون گرفته و من هم از این بابت خوشحالم. مسابقات فوتبال بدون تماشاگر لطفی ندارد.

گل‌محمدی با بیان اینکه چهار بازیکن اصلی تیمش را برای بازی مقابل پرسپولیس در اختیار ندارد، یادآور شد: با این حال هدف ما کسب سه امتیاز و پس گرفتن جایگاه‌مان در جدول است از بازیکنانم خواسته‌ام برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص برنامه‌هایش مقابل پرسپولیس گفت: ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و براساس ترکیب پرسپولیس هجومی بازی خواهیم کرد. ما سعی می‌کنیم جلوی حملات آنها را بگیریم و سپس در ضدحمله خوب ظاهر شویم.

گل‌محمدی در پاسخ به این سئوال که "آیا می‌توانید مانند بازی دوستانه پیش از شروع فصل پرسپولیس را شکست بدهید یا خیر؟"، تصریح کرد: آن مسابقه به هیچ عنوان ملاک خوبی نیست. پرسپولیس تغییرات زیادی کرده و شکل تیمی خود را پیدا کرده است ضمن اینکه آن مسابقه دوستانه زمانی برگزار شد که پرسپولیسی‌ها در بدنسازی بودند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر احتمال بخشیده شدن محرومیتش و نشستن روی نیمکت صبا در بازی مقابل پرسپولیس گفت: هنوز چیزی معلوم نیست. اگر محرومیت پرسپولیس بخشیده شده است شاید راهی برای بخشیده شدن من هم وجود داشته باشد.

گل‌محمدی در خصوص اینکه خیلی‌ها می گویند نتایج خوب صبا به خاطر تیمی است که عبدالله ویسی سال گذشته آن را درست کرده است، گفت: خیلی‌ها درست می گویند هدف ما این بود که استخوان بندی فصل قبل خود را حفظ کنیم در کنار آن سعی کردیم امسال تیم را از نظر فنی تغییر بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال صبا در خصوص گلزنی هافبک های این تیم در مقابل ناکامی مهاجمان گفت: وظایفی که به هافبک هایمان می دهیم بازی هجومی و استفاده از فضای پشت مدافعان حریف است که خوشبختانه میلاد نوری توانست از این طریق چند گل بزند در هر صورت سیاست فنی تیم ما بازی هجومی است و شاید به همین خاطر باشد که مدافعان کناری صبا هم گلزنی کرده‌اند.