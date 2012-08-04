رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

بازتاب آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح

امروز در رسانه های عربی و بین المللی آزمایش موفقیت آمیز نسل چهارم موشک فاتح 110 که قابلیت نقطه‌زنی و برد بیش از 300 کیلومتر دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

بخش عربی یونایتد پرس اینترنشنال امروز چهارم آگوست 2012، در گزارشی به قابلیتهای موشکی جدید ایران اشاره و اعلام کرد: ایران از برگزاری موفقیت آمیز آزمایش نسل چهارم موشک فاتح 110 خبر داده است.

در این گزارش به اظهارات سردار "احمد وحیدی" وزیردفاع جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و به نقل از خبرگزاری مهر آمده است : وزیردفاع ایران امروز از انجام موفقیت آمیز آزمایش موشک فاتح 110 که دقت بسیار بالایی در حمله به اهداف را دارد، خبر داد.

سایت روزنامه الیوم السابع از پربازدیدترین رسانه های مصری نیز امروز در گزارشی اعلام کرد: ایران نسل پیشرفته ای از موشک فاتح 110 کوتاه برد را با موفقیت آزمایش کرد.

در این گزارش به اظهارات سردار وحیدی اشاره شده و آمده است: نسل جدید موشک فاتح 110 می تواند با دقت بالا اهداف دریایی را مورد اصابت قرار دهد و یکی از دقیق ترین سلاحها در میان تسلیحات نظامی ایران محسوب می شود.

الیوم السابع به این مسئله هم اشاره کرده که نسل اول موشکهای فاتح 11 تنها قابلیت پرتاب از زمین به زمین با برد 200 کیلومتر را داشته است.

روزنامه اخبار الیوم مصر نیز در گزارشی اعلام کرد: ایران نوع بسیار دقیق تری از موشکهای فاتح 110 را با موفقیت آزمایش کرد.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، خبرگزاری کویت، پایگاه خبری النشره ، روزنامه الخبر الجزایر ، ، روزنامه السیاسه کویت ، شبکه خبری روسیا الیوم ، روزنامه الغد اردن ، القبس کویت ، المنار نیز خبر آزمایش موفقیت آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران را پوشش داده اند.