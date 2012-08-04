همایش تعزیه شهرستان ورامین در راستای تقویت تئاتر دینی برگزار می شود

جعفر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین همایش گروه های تعزیه شهرستان ورامین با عنوان "سوگواره علوی" در ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: در اولین همایش که از 10 مردادماه جاری به مدت هفت شب از ساعت 21:30 دقیقه مقابل بنای تاریخی مسجد جامع ورامین به اجرا درآمده است، هفت گروه تعزیه با پرداختن به موضوعات گوناگون درباره امیرالمؤمنین(ع) برنامه خود را به اجرا درخواهند آورد.

همایش تعزیه از مصوبات شورای فرهنگ عمومی است

این مسئول افزود: همایش فوق یکی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی بوده که متولی آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین است.

وی یادآور شد: از اهداف این همایش تقویت تئاتر دینی در حوزه تعزیه، به رسمیت شناختن گروههای وزین تعزیه در شهرستان، ایجاد یک کنون از گروههای تعزیه که زیرنظر دفتر نمایندگی نمایش استان به عالیت خواهند پرداخت ایجاد ضایی مناسب و ثابت برای برگزاری مداوم تعزیه در طول سال و ... می توان نام برد.

کاظمی اضافه کرد: چهار نمایش این سوگواره با عناوین حضرت ابوالفضل(ع)، امام رضا(ع)، شاهچراغ(ع) و مسلم(ع) برگزار شده است.

وی عنوان کرد: تعزیه شهادت دو طفلان مسلم(ع) 14 مرداد توسط گروه قمر بنی هاشم(ع) به سرپرستی مهدی مشایی، تعزیه شهادت حضرت زهرا(س) 15 مرداد توسط گروه موسی بن جعفر(ع) به سرپرستی سید حسن حسینی و تعزیه حضرت علی(ع) 16 مرداد توسط گروه قمربنی هاشم(ع) به سرپرستی محمد مشایی برگزار می شود.

اختتامیه 24 مرداد برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین افزود: مراسم اختتامیه این همایش و تجلیل از گروه های تعزیه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و مدیران شهرستانی 24 مردادماه جاری برپا می شود.