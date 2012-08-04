تکمیل بیمارستانهای نکا و محمودآباد در طرح مهر ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در جلسه بررسی پروژه های مهر ماندگار استان از تامین کامل اعتبار کلیه پروژه های تبیین شده در این فهرست از سوی دولت خبر داد و گفت: تمامی پروژه های این طرح در آن زمان بندی تعیین شده باید به بهره برداری برسند.



وی بر استفاده از امکانات ساخت کشور در تجهیزات تاسیسات پروژه ها تاکید کرد و تصریح کرد: تیم های نظارتی تعیین شده از سوی استانداری مازندران بر روند ساخت پروژه های مهر ماندگار استان به صورت دائمی بازدید خواهند داشت.



معاون عمرانی استاندار از پیشرفت فیزیکی 65 درصدی در ساخت استادیوم سه هزار نفری قائم شهر خبر داد و گفت: تا کنون 8.5 میلیارد تومان از اعتبارات این پروژه جذب شده و مقرر گردید این استادیوم با اختصاص 4 میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.



هاشمی از تکمیل بیمارستان محمودآباد خبر داد و گفت: ساخت بیمارستان نکا به پایان رسیده است و برای تجهیز آن 1.5 میلیارد تومان اعتبار جذب خواهد شد.



استاندار مازندران از چشمه های باداب سورت ساری بازدید کرد

استاندار مازندران به همراه فرماندار ساری و برخی مدیران استانی، شهرستانی و محلی از چشمه های باداب سورت دهستان پشت کوه ساری بازدید به عمل آورد و در جهت اجرای برخی طرح ها تاکیداتی شد.

سید علی اکبر طاهایی همراه با برخی مدیران استانی، شهرستانی و محلی از چشمه ها و حوضچه های باداب سورت ساری ، پلکان های آب ریز و محوطه آن بازدید به عمل آورد و در جهت اجرای برخی طرح های گردشگری دستوراتی صادر کرد.

طاهایی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه باداب سورت ساری یک ژئو پارک بسیار زیبا و استثنایی است، گفت: ادارات ذیربط آمادگی خود را برای نگهداری علمی این منطقه گردشگری اعلام داشته اند.