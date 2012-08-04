بهره برداری از 1200 طرح نیمه تمام آذربایجان غربی تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی رزمجو در نشست کمیته برنامه ریزی سلماس افزود: با برنامه ریزی های انجام شده بیش از نیمی از طرح های عمرانی نیمه تمام استان تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به دو هزارو 400 طرح نیمه تمام عمرانی در استان در حال اجراست که پیش بینی می شود تا پایان سال 91 افزون بر یک هزارو 200 طرح افتتاح و آماده بهره برداری شوند.

رزمجو اعتبارات عمرانی و جاری استان را امسال حدود هفت هزار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ضریب محرومیت، تعداد پروژه های نیمه تمام و جمعیت سه عامل اساسی در توزیع اعتبارات استانی است که به نسبت شهرهای استان انجام می شود.

مدیر کل بودجه استانداری با عنوان اینکه امسال به هیچ وجه پروژه جدید در استان اجرا نخواهد شد افزود: امسال بیشتر بر تکمیل طرحهای نیمه تمام استان برنامه ریزی شده هر چند که انتظار می رود در طول سال با کمبود و جذب اعتبارات عمرانی مواجه شویم اما این بدان معنی نیست که اجرای طرحها با تاخیر انجام شود.

فرماندار سلماس نیز در این جلسه اعتبارات عمرانی استانی شهرستان را در سال جاری 114 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با این اعتبار 117 پروژه در سلماس اجرا می شود.

مرتضی نظری اضافه کرد: از مجموع طرح های عمرانی 40 طرح نیمه تمام ،27 طرح جدید و50 طرح مستمر هستند.

وی یادآور شد: با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال در زمان حاضر هفت طرح ملی استانی نیز در این شهرستان در حال اجراست.