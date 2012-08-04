  1. ورزش
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

همگام با المپیک لندن/

هزینه 2/1 میلیارد دلاری NBC برای پخش رقابت‌های المپیک

هزینه 2/1 میلیارد دلاری NBC برای پخش رقابت‌های المپیک

شبکه تلویزیونی NBC برای پخش زنده رقابت‌های ورزشکاران آمریکایی در المپیک 2012 لندن چیزی در حدود 2/1 میلیارد دلار پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه NBC بیش از 5 هزار و 500 ساعت رقابت‌های المپیک را هم از طریق شبکه‌های تلویزیونی و هم از طریق وب سایت NBCOlympics.com پوشش می‌دهد.

در سال‌های گذشته نیز NBC هزینه بالایی برای پخش رقابت‌های المپیک متحمل شده که در زیر فهرست آن را می‌بینید:
* المپیک تابستانی 2000 سیدنی: 705 میلیون دلار - 442 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک زمستانی 2002 سالت لیک سیتی: 545 میلیون دلار - 5/375 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک تابستانی 2004 آتن: 793 میلیون دلار - 1210 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک زمستانی 2006 تورین: 613 میلیون دلار - 416 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک تابستانی 2008 پکن: 894 میلیون دلار - 3600 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک زمستانی 2010 ونکوور: 820 میلیون دلار - 835 ساعت پوشش تلویزیونی
* المپیک تابستانی 2012 لندن: 18/1میلیارد دلار - 5535 ساعت پوشش تلویزیونی

سال گذشته NBC توانست حق پخش تلویزیونی چهار دوره آینده رقابت‌های المپیک (زمستانی و تابستانی) را با رقم 38/4 میلیارد دلار خریداری کند.

کد مطلب 1665375

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