به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه NBC بیش از 5 هزار و 500 ساعت رقابت‌های المپیک را هم از طریق شبکه‌های تلویزیونی و هم از طریق وب سایت NBCOlympics.com پوشش می‌دهد.

در سال‌های گذشته نیز NBC هزینه بالایی برای پخش رقابت‌های المپیک متحمل شده که در زیر فهرست آن را می‌بینید:

* المپیک تابستانی 2000 سیدنی: 705 میلیون دلار - 442 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک زمستانی 2002 سالت لیک سیتی: 545 میلیون دلار - 5/375 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک تابستانی 2004 آتن: 793 میلیون دلار - 1210 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک زمستانی 2006 تورین: 613 میلیون دلار - 416 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک تابستانی 2008 پکن: 894 میلیون دلار - 3600 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک زمستانی 2010 ونکوور: 820 میلیون دلار - 835 ساعت پوشش تلویزیونی

* المپیک تابستانی 2012 لندن: 18/1میلیارد دلار - 5535 ساعت پوشش تلویزیونی

سال گذشته NBC توانست حق پخش تلویزیونی چهار دوره آینده رقابت‌های المپیک (زمستانی و تابستانی) را با رقم 38/4 میلیارد دلار خریداری کند.