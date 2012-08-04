اعمال قانون 22 واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را در این شهرستان به اجرا و از چند واحد صنفی بازدید کردند.



وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در بازدید از سفره خانه های سنتی، سه واحد از این صنف را بدلیل پذیرش و ارایه خدمات به افراد بومی در ایام ماه مبارک رمضان پلمب و به 11 واحد صنفی سفره خانه نیز بدلیل رعایت نکردن شئونات اسلامی وساعات کاری اخطار کتبی صادر کردند.



این مسئول تصریح کرد: همچنین این ماموران سه واحد صنفی عرضه پوشاک را به علت فروش البسه نامتعارف و رعایت نکردن شئونات اسلامی تعطیل و 95 ثوب پوشاک نامتعارف را کشف و ضبط کردند.



سرهنگ محمدی، با اشاره به پلمب سه واحد صنفی خواربار فروشی بدلیل فروش سیگار قاچاق و تعطیلی دو واحد اغذیه فروشی به علت ارائه غذای گرم و رعایت نکردن ضوابط ماه مبارک رمضان عنوان کرد: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی درشهر قزوین ادامه خواهد داشت.