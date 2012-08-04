به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی گروه تئاتری "مونگو" طی یادداشتی درباره وضعیت ساخت سازه موقت در بام مجموعه تئاتر شهر چنین گفته است:
نصب موقت لوله های پلیکا روی پشت بام تئاتر شهر در همان چندروز اول تمام شده و آماده استفاده است.واضح و مبرهن است که چیدن منظم چهارصد عدد لوله پلیکا در کنار هم برای مدتی کوتاه به عنوان یک ایده یا پیشنهاد هنری ، با ساخت وسازهای غیر اصولی اطراف تئاتر شهر تفاوت دارد.
گروه تئاتر مونگو و سرپرست آن آقای همایون غنی زاده بزودی در نشستی خبری جوابگوی تمامی دوستان دلسوز خواهند بود.
گروه تئاتر "مونگو" به سرپرستی همایون غنی زاده که این روزها سازه ای موقت را در بام مجموعه تئاتر شهر نصب کرده، این سازه موقت را متفاوت از سازه های غیر اصولی ساخته شده در اطراف تئاتر شهر دانست که به این مجموعه تئاتری آسیب زده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی گروه تئاتری "مونگو" طی یادداشتی درباره وضعیت ساخت سازه موقت در بام مجموعه تئاتر شهر چنین گفته است:
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