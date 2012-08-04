به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی گروه تئاتری "مونگو" طی یادداشتی درباره وضعیت ساخت سازه موقت در بام مجموعه تئاتر شهر چنین گفته است:



نصب موقت لوله های پلیکا روی پشت بام تئاتر شهر در همان چندروز اول تمام شده و آماده استفاده است.واضح و مبرهن است که چیدن منظم چهارصد عدد لوله پلیکا در کنار هم برای مدتی کوتاه به عنوان یک ایده یا پیشنهاد هنری ، با ساخت وسازهای غیر اصولی اطراف تئاتر شهر تفاوت دارد.



گروه تئاتر مونگو و سرپرست آن آقای همایون غنی زاده بزودی در نشستی خبری جوابگوی تمامی دوستان دلسوز خواهند بود.





