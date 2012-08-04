به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب‌های «دختری کنار شط: زندگینامه شهیده مریم فرهانیان» نوشته عبدالرضا سالمی‌نژاد و «دختری با روسری آبی: زندگینامه شهیده نسرین افضل» اثر فریبا طالش پور و فیلم مستند «بالاتر از ابرها: روایت مستند زندگی شهیده مریم فرهانیان» به تهیه کنندگی محمدرضا شرف‌الدین و فیلم تلویزیونی «تیغ و ترنج: زندگینامه شهیده نسرین افضل» به کارگردانی آرش سجادی، ظهر امروز به همت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج و کنگره ملی شهدای زن، با حضور نویسندگان و مسئولان بسیج در سرای اهل قلم برگزار شد.

سردار ملکی، جانشین سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج در آغاز این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره 7 هزار بانوی شهید انقلاب و دفاع مقدس گفت: این دو کتاب با همکاری این سازمان و نشر فاتحان منتشر شدند و قرار است که درباره شهدای زن با همکاری مراکز حفظ آثار استان‌ها، 48 عنوان کتاب برای کنگره ملی شهدای زن آماده چاپ شود که زندگینامه شهید ناهید فاتحی کرجو، یکی از شاخص‌ترین این آثار است.

وی ادامه داد: همچنین کتاب نقش زنان در دفاع مقدس را تدوین کرده‌ایم که تا پایان شهریور آماده چاپ خواهد شد. باید شهدای زن به جامعه معرفی شوند. با وجود اینکه من از دهه 60 تاکنون در منطقه غرب کشور بوده‌ام، شهیده ناهید فاتحی را درست نمی‌شناختم. او یکی از بانوان فعال در این منطقه بوده که امیدوارم در کنار دیگر شهدای زن در قالب این کتاب‌ها به جامعه معرفی شوند.

سپس عبدالرضا سالمی‌نژاد، نویسنده کتاب «دختری کنار شط» یادآوری کرد: حدود سال 80، مشغول نگارش کتابی درباره شهدای زن خوزستان بودم و به همین خاطر، پرونده‌های شهدای زن خوزستان را مطالعه می‌کردم. متاسفانه اطلاعات زیادی در این پرونده‌ها وجود ندارد، اما در این میان، توجهم به پرونده شهیده مریم فرهانیان جلب شد.

وی با اشاره به دشواری‌های تدوین کتاب درباره این بانوی شهید تصریح کرد: با وجود این که به خانواده او دسترسی نداشتم، همان زمان یک کتاب با عنوان «قصه من و مریم»، با تکیه بر همان اطلاعات محدود نوشتم. اتفاقاً اقبال خوبی از آن شد و منتظر شرایط بودم تا کتابی کامل درباره آن بنویسم و سرانجام با پیشنهاد سردار علی ناظری، رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، کتاب «دختری کنار شط» را نوشتم.

نویسنده کتاب «دانستنی‌های دفاع مقدس» با اشاره به تاثیرپذیری مریم فرهانیان از شهادت برادرش، مهدی فرهانیان و ارتباط مستقیم او با جنگ خاطرنشان کرد: دست نوشته‌های شهیده مریم فرهانیان و خاطرات مرتبط با او نشانگر علاقه این زن به شهادت بوده و به همین خاطر، اطرافیانش انتظار این اتفاق را از قبل داشتند.

سالمی‌نژاد، یادداشت‌نویسی را یکی از ویژگی‌های بارز شهیده مریم فرهانیان دانست و افزود: معمولاً یادداشت‌نویسی، کار مسئولان درجه یک هر کشور است تا روند زندگی و تجریبات زندگی آنها به عنوان اسناد تاریخی بماند، اما این دختر 22 ساله، تمام حوادث و وقایع را یادداشت می‌کرده و فکر می‌کنم که این، یکی از خصوصیات بارز اوست و شاید به همین خاطر، جزو معدود زنان شهیدی است که وصیت نامه دارد.

روح الله سهرابی، قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز درباره فیلم مستند «بالاتر از ابرها» اظهار داشت: تولید این فیلم که با محوریت شهیده مریم فرهانیان و به همت بنیاد روایت ساخته شده، حدود یک سال و نیم طول کشید. ساخت فیلم درباره جنگ دشوار و پرداختن به زنان در جنگ، به مراتب سخت تر است.

وی اضافه کرد: سعی کرده ایم که شان شهید از لحاظ محتوایی در فیلم «بالاتر از ابرها» حفظ شود و امیدواریم که به زودی بتوانیم آن را از تلویزیون پخش کنیم.

در ادامه این مراسم سردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، ابعاد جهاد زنان در انقلاب و دفاع مقدس را ناشناخته خواند و گفت: این غربت و مظلومیت به حدی رسیده که این افراد نه تنها در جامعه، بلکه در قشر بسیج هم ناشناخته مانده‌اند.

وی به تاثیر مثبت معرفی شهدای زن در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود: کتاب زندگینامه شهیده مریم فرهانیان، ابتکار تازه‌ای است، اما برای معرفی شهدای زن کافی نیست. مخاطب ابتدا باید با زندگی و داستان درگیر شود و سپس، شرایط زمانی آن دوران را برای خواننده بازگو کنیم تا جذابیت اثر حفظ شود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، بر لزوم تبلیغ و ترویج این گونه کتاب‌ها و فیلم‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: اگر فیلم یا یک کتاب بدون تبلیغ منتشر شود، اثرگذاری مورد نظر را بر مخاطب نخواهد داشت. امیدوارم که این حرکت، سرعت و گستردگی بیشتری پیدا کند.

در پایان این مراسم، کتاب‌های «دختری کنار شط» و «دختری با روسری آبی» و فیلم مستند «بالاتر از ابرها» و فیلم تلویزیونی «تیغ و ترنج» رونمایی شدند و نویسندگان کتاب‌ها و کارگردان فیلم تیغ و ترنج نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.