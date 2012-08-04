میترا مودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات نشان داده که اطلاعات و آگاهی زنان کشور ما در ارتباط با سرطان پستان، علائم و روش‌های تشخیص زودرس سرطان پستان پایین است و باورهای منفی در بین آنها رایج است.

وی ادامه داد: داشتن اطلاعات لازم در زمینه سرطان سینه به منظور ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و بهبود عملکرد همه زنان لازم و ضروی است.

نویسنده کتاب "آشنایی با سرطان پستان، راهی به سوی تندرستی" تصریح کرد: تشخیص زودرس سرطان سینه، یک عامل کلیدی برای زنده ماندن از بیماری است که در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود برنامه‌های غربالگری سازمان یافته و استفاده از روش‌های تشخیصی موثر، به میزان قابل توجهی از میزان مرگ و میر این سرطان کاسته است.

وی با اشاره به اینکه این بیماری از یک مرحله مخفی طولانی (حدود 8 تا 10 سال) می گذرد، بنابراین با شناسایی و تشخیص توده در مراحل اولیه می توان جان بیمار را از مرگ زودرس نجات داد، اضافه کرد: امروزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی و افزایش امید به زندگی، بیماری‌های غیرواگیر ازجمله انواع سرطان روز به روز در حال افزایش است که در بین سرطان‌ها، سرطان سینه شایع‌ترین سرطان زنان در سراسر دنیا و ایران است.

مودی تاکید کرد: محققان تخمین زدند که هر سال حدود یک و نیم میلیون نفر زن در دنیا به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.

وی گفت: زنان، به عنوان همسر و مادر، رکن اساسی هر خانواده و جامعه محسوب می‌شوند و سلامت آنها با سلامت خانواده و جامعه در ارتباط تنگاتنگ است.

مودی گفت: لطمه و صدمه روحی که به دلیل از دست دادن سینه به زن وارد می‌شود با از دست دادن عضو دیگری مانند رحم قابل قیاس نیست .