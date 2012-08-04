موفقیت دستگاه های اجرایی در گرو همکاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین روز شنبه از روستای دستجرد علیا در بخش مرکزی قزوین بازدید کرد.

در این بازدید که فرماندار قزوین، مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری، بخشدار مرکزی قزوین و جمعی از مدیران استانی و محلی نیز حضور داشتند معاون عمرانی استانداری ضمن بازدید از وضعیت ساختمان دهیاری، خانه معلم این روستا، وضعیت بهسازی، آب شرب و آب کشاورزی روستا را مورد بررسی قرار داد.



حبیبی سپس با حضور در مسجد روستا در جمع مردم این منطقه با مشکلات، درخواست ها، دغدغه ها و کمبودهای مردم آشنا شد.

همچنین در جلسه ای در مسجد این روستا برای حل مشکلات این منطقه دستور لازم صادر شد.

اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال جهت اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهسازی و تعمیر جاده اصلی از طریق معاونت امور عمرانی استانداری، لکه گیری جاده روستا توسط بخشداری و اداره راه و ترابری، تحویل زمین ورزشی توسط شورا، مرمت ساختمان حمام قدیمی جهت امور ورزشی، رسیدگی اصلاح و بازنگری طرح هادی توسط بنیاد مسکن، احداث سیل بند از مصوبات این جلسه بود.